Загрузка на Свердловском железнодорожном пути в апреле 2026 года достигла 10,3 млн тонн

2026-05-05 15:38
В апреле 2026 года на Свердловской железной дороге было перевезено 10,3 млн тонн грузов, что на 2,6% меньше, чем в тот же период предыдущего года, согласно оперативным данным.

Грузооборот в апреле 2026 года достиг 16,4 млрд тарифных тонно-км (-5,6% по сравнению с апрелем 2025 года), а грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии – 20,1 млрд тонно-км (-5,7%).

С января по апрель 2026 года на СвЖД было перевезено 38,6 млн тонн грузов, что на 6,4% меньше, чем за тот же период предыдущего года. В частности, было перевезено:

  • нефти и нефтепродуктов – 12,1 млн тонн (+3% по сравнению с январем – апрелем 2025 года);
  • химических и минеральных удобрений – 6,7 млн тонн (+5%);
  • строительных грузов – 6,4 млн тонн (-7,7%);
  • железной и марганцевой руды – 2,8 млн тонн (-19,1%);
  • черных металлов – 2 млн тонн (-27,9%);
  • промышленного сырья и формовочных материалов – 1,7 млн тонн (+2,6%);
  • цветной руды и серного сырья – 1,3 млн тонн (-10,7%);
  • химикатов и соды – 0,9 млн тонн (-14,6%);
  • цемента – 0,8 млн тонн (-0,2%);
  • кокса – 0,6 млн тонн (-18,6%);
  • лесных грузов – 0,5 млн тонн (-24,4%);
  • зерна – 173 тыс. тонн (+15,1%).

Грузооборот с января по апрель 2026 года составил 60,7 млрд тарифных тонно-км (-11,9%), грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии – 76,1 млрд тонно-км (-11,2%), сообщила служба корпоративных коммуникаций СвЖД.

