Загрузка на Свердловском железнодорожном пути в апреле 2026 года достигла 10,3 млн тонн

В апреле 2026 года на Свердловской железной дороге было перевезено 10,3 млн тонн грузов, что на 2,6% меньше, чем в тот же период предыдущего года, согласно оперативным данным.
Грузооборот в апреле 2026 года достиг 16,4 млрд тарифных тонно-км (-5,6% по сравнению с апрелем 2025 года), а грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии – 20,1 млрд тонно-км (-5,7%).
С января по апрель 2026 года на СвЖД было перевезено 38,6 млн тонн грузов, что на 6,4% меньше, чем за тот же период предыдущего года. В частности, было перевезено:
Грузооборот с января по апрель 2026 года составил 60,7 млрд тарифных тонно-км (-11,9%), грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии – 76,1 млрд тонно-км (-11,2%), сообщила служба корпоративных коммуникаций СвЖД.