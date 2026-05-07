Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

В Ижевске был представлен электрический поезд новейшего типа.

2026-05-07 18:03
В Ижевске был представлен электрический поезд новейшего типа.
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

7 мая 2026 года в Ижевске прошло торжественное представление нового электропоезда ЭП3Д. Это первый состав данной серии для Удмуртской Республики.

Среди участников мероприятия были Юрий Нагорных, руководитель Департамента по взаимодействию с федеральными и региональными органами власти и директор ОАО «РЖД» по коммуникациям, Сергей Дорофеевский, начальник Горьковской железной дороги, Александр Бречалов, глава Удмуртской Республики, Геннадий Таранов, министр транспорта и дорожного хозяйства Удмуртской Республики, и Азат Ахметшин, генеральный директор АО ППК «Содружество».

В апреле на Горьковскую магистраль было доставлено два электропоезда серии ЭП3Д в шестивагонном исполнении.

«2026 год в ОАО «РЖД» назван «Годом пассажира». Наша основная цель - улучшение качества пассажирских перевозок и повышение уровня комфорта в поездах. Новые составы были модернизированы с учетом пожеланий пассажиров. Они заменят устаревшие модели электричек на важном межрегиональном маршруте Казань – Ижевск. Поезд и все его компоненты изготовлены в России. Вагоны оснащены всем необходимым для комфортного путешествия», – заявил Юрий Нагорных.

Электропоезда серии ЭП3Д изготовлены на Демиховском машиностроительном заводе. Вагоны оснащены удобными креслами с розетками для зарядки гаджетов под ними, вместительными багажными полками, местами для перевозки велосипедов и климатическими системами с функцией обеззараживания воздуха. Подножки имеют дополнительную выдвижную ступеньку для удобства выхода на низкую платформу.

"Это передвижной состав новейшего типа, обеспечивающий комфорт как для пассажиров, так и для водителей и экипажа поезда. В соответствии с актуальными требованиями транспортной безопасности, он оснащен видеокамерами внутри салона и на крыше. Поезда этой модели уже работают на разных маршрутах в Нижегородской области, а также на линии Нижний Новгород - Казань. Маршрут, связывающий столицы Удмуртии и Татарстана, является одним из самых популярных на магистрали. Вместе с руководителями регионов было принято решение обновить составы именно на этом направлении", - подчеркнул Сергей Дорофеевский.

Поезда адаптированы для пассажиров с ограниченными возможностями. В тамбурах первого и последнего вагонов установлены специальные электролифты для посадки и высадки людей с ограниченной мобильностью. К тому же, 2 вагона оснащены мультимедийной системой для просмотра фильмов во время путешествия, а у пассажиров есть возможность купить чайные товары.

"Вопросы сотрудничества с предприятиями железнодорожного комплекса - приоритет для республики, - подчеркнул глава Удмуртии Александр Бречалов. - В данный момент мы реализуем несколько крупных проектов, включая строительство нового пассажирского здания на станции Кизнер, реконструкцию станции Балезино, развитие пригородных туристических маршрутов из Ижевска в Воткинск на поезде на паровозной тяге "Чайковский экспресс" и из Ижевска в Сарапул на поезде "Купеческий экспресс". В ближайших планах - запуск этнографического тематического маршрута из Ижевска в Игру".

Запуск новых электропоездов на маршруте Ижевск - Казань планируется осуществить 12 мая 2026 года, сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является сайтом РЖД. Сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2026 rusbiletnapoezd.ru