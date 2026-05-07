В Ижевске был представлен электрический поезд новейшего типа.

7 мая 2026 года в Ижевске прошло торжественное представление нового электропоезда ЭП3Д. Это первый состав данной серии для Удмуртской Республики.

Среди участников мероприятия были Юрий Нагорных, руководитель Департамента по взаимодействию с федеральными и региональными органами власти и директор ОАО «РЖД» по коммуникациям, Сергей Дорофеевский, начальник Горьковской железной дороги, Александр Бречалов, глава Удмуртской Республики, Геннадий Таранов, министр транспорта и дорожного хозяйства Удмуртской Республики, и Азат Ахметшин, генеральный директор АО ППК «Содружество».

В апреле на Горьковскую магистраль было доставлено два электропоезда серии ЭП3Д в шестивагонном исполнении.

«2026 год в ОАО «РЖД» назван «Годом пассажира». Наша основная цель - улучшение качества пассажирских перевозок и повышение уровня комфорта в поездах. Новые составы были модернизированы с учетом пожеланий пассажиров. Они заменят устаревшие модели электричек на важном межрегиональном маршруте Казань – Ижевск. Поезд и все его компоненты изготовлены в России. Вагоны оснащены всем необходимым для комфортного путешествия», – заявил Юрий Нагорных.

Электропоезда серии ЭП3Д изготовлены на Демиховском машиностроительном заводе. Вагоны оснащены удобными креслами с розетками для зарядки гаджетов под ними, вместительными багажными полками, местами для перевозки велосипедов и климатическими системами с функцией обеззараживания воздуха. Подножки имеют дополнительную выдвижную ступеньку для удобства выхода на низкую платформу.

"Это передвижной состав новейшего типа, обеспечивающий комфорт как для пассажиров, так и для водителей и экипажа поезда. В соответствии с актуальными требованиями транспортной безопасности, он оснащен видеокамерами внутри салона и на крыше. Поезда этой модели уже работают на разных маршрутах в Нижегородской области, а также на линии Нижний Новгород - Казань. Маршрут, связывающий столицы Удмуртии и Татарстана, является одним из самых популярных на магистрали. Вместе с руководителями регионов было принято решение обновить составы именно на этом направлении", - подчеркнул Сергей Дорофеевский.

Поезда адаптированы для пассажиров с ограниченными возможностями. В тамбурах первого и последнего вагонов установлены специальные электролифты для посадки и высадки людей с ограниченной мобильностью. К тому же, 2 вагона оснащены мультимедийной системой для просмотра фильмов во время путешествия, а у пассажиров есть возможность купить чайные товары.

"Вопросы сотрудничества с предприятиями железнодорожного комплекса - приоритет для республики, - подчеркнул глава Удмуртии Александр Бречалов. - В данный момент мы реализуем несколько крупных проектов, включая строительство нового пассажирского здания на станции Кизнер, реконструкцию станции Балезино, развитие пригородных туристических маршрутов из Ижевска в Воткинск на поезде на паровозной тяге "Чайковский экспресс" и из Ижевска в Сарапул на поезде "Купеческий экспресс". В ближайших планах - запуск этнографического тематического маршрута из Ижевска в Игру".

Запуск новых электропоездов на маршруте Ижевск - Казань планируется осуществить 12 мая 2026 года, сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.