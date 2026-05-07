В Удмуртии начал свою работу свежий спортивно-оздоровительный центр «Локомотив»

15:18

Торжественное открытие спортивно-оздоровительного комплекса «Локомотив» прошло в поселке Балезино Удмуртской Республики 7 мая 2026 года.

Среди участников мероприятия были директор ОАО «РЖД» по коммуникациям – начальник департамента по взаимодействию с федеральными и региональными органами власти, председатель правления российского физкультурно-спортивного общества «Локомотив» Юрий Нагорных, начальник Горьковской железной дороги Сергей Дорофеевский, глава Удмуртской Республики Александр Бречалов и глава Балезинского района Юрий Новойдарский.

Спортивная площадка является вкладом железнодорожников в развитие инфраструктуры поселка Балезино. Новый спортивный комплекс соответствует всем нормам безопасности: оснащен постом охраны и системой контроля и учета доступа посетителей.

В ходе мероприятия между российским физкультурно-спортивным обществом «Локомотив» и министерством по физической культуре и спорту Удмуртской Республики было подписано соглашение о сотрудничестве, сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.