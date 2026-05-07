Руководитель Горьковской железнодорожной линии показал министру транспорта Татарстана свежие электрички.

Руководитель Горьковской железнодорожной магистрали Сергей Дорофеевский вместе с главой транспортного и дорожного сектора Республики Татарстан Фаритом Ханифовым провели рабочую встречу в Казани, в ходе которой они ознакомились с новыми электропоездами.

Таким образом, в столицу Татарстана было доставлено 2 новых электропоезда серии ЭП3Д, состоящих из шести вагонов. Эти составы заменят устаревшие модели электричек на маршруте Казань – Ижевск.

«Поезда полностью собраны в России. В прошлом году мы с Татарстаном утвердили план развития. В процессе его составления мы рассмотрели различные направления. Без сомнения, одним из наиболее популярных является маршрут, связывающий Казань и Ижевск. С целью повышения качества перевозок и уровня комфорта наших пассажиров мы вместе решили заменить подвижной состав именно на этом направлении», – отметил Сергей Дорофеевский.

Электропоезда нового типа ЭП3Д изготовлены на Демиховском машиностроительном заводе. Вагоны оснащены новыми эргономичными креслами с розетками для зарядки гаджетов под ними, вместительными багажными полками, местами для перевозки велосипедов, климатическими системами с функцией обеззараживания воздуха. Подножки имеют дополнительную выдвижную ступеньку, которая облегчает выход на низкую платформу.

Глава транспортного и дорожного сектора Татарстана подчеркнул, что все дополнительные функции были реализованы на основе обращений граждан.

Подвижной состав адаптирован для пассажиров с ограниченными возможностями. В тамбурах первого и последнего вагонов установлены специальные электроподъемники для посадки и высадки людей с ограниченными возможностями.

Составы оснащены камерами видеонаблюдения внутри салона и на крыше, что соответствует всем современным требованиям безопасности на транспорте.

Два вагона поезда оснащены мультимедийной системой, что позволяет пассажирам смотреть фильмы во время путешествия. Кроме того, путешественники могут приобрести чайные товары.

Планируется, что новые электропоезда начнут свою работу в связи с открытием Международного экономического форума «Россия – Исламский мир: КазаньФорум» 12 мая.

Напоминаем, что с 1 января 2025 года новые электропоезда модели ЭП3Д уже работают на межрегиональной линии Нижний Новгород – Казань, как сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.