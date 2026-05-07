Транспортировка контейнеров увеличилась на 6% в апреле

11:07

В апреле 2026 года по железнодорожной сети РЖД было перевезено 652,4 тыс. груженых и порожних контейнеров ДФЭ по всем видам сообщения, включая внутренние, экспортные, импортные и транзитные. Это на 6% больше, чем в апреле предыдущего года.

За период с января по апрель 2026 года по железнодорожной сети ОАО «РЖД» было перевезено 2 млн 558 тыс. груженых и порожних контейнеров ДФЭ (TEU) по всем видам сообщения. Это соответствует показателю за аналогичный период 2025 года. В частности, во внутреннем сообщении было отправлено 967,8 тыс. ДФЭ (-4,1%), в импортном – 638 тыс. ДФЭ (+12,8%).

Общее количество груженых контейнеров, отправленных по всем видам сообщения, составило 1 млн 842 тыс. ДФЭ (+1,7%), включая 570 тыс. ДФЭ (+12,9%) в импортном сообщении и 552,6 тыс. ДФЭ (-3,6%) на экспорт.

В частности:

химикаты и сода – 289,1 тыс. ДФЭ (+6,6% по сравнению с январем – апрелем 2025 года);

промышленные товары – 166,8 тыс. (+28,4%);

метизы – 157,7 тыс. (+13,3%);

лесные грузы – 153,3 тыс. (-24,2%);

химические и минеральные удобрения – 137,2 тыс. (-15,3%);

автомобили и комплектующие – 125,1 тыс. (+14,7%);

машины, станки, двигатели – 124 тыс. (+8,7%);

бумага – 122,8 тыс. (-3,8%);

черные металлы – 73,8 тыс. (+6,8%);

остальные и сборные грузы – 66 тыс. (на уровне января – апреля 2025 года);

зерно – 63,8 тыс. (+18%);

цветные металлы – 58,8 тыс. (+7,7%);

строительные грузы – 48,3 тыс. (-18,6%);

нефть и нефтепродукты – 34,1 тыс. (+16,9%);

продукты перемола – 15,2 тыс. (-8,3%);

цветная руда и серное сырье – 12,6 тыс. (+35,8%);

рыба – 9,8 тыс. (-17,2%);

мясо и масло животное – 8,4 тыс. (+1,1%);

картофель, овощи, фрукты – 4,1 тыс. (+10,5%);

остальные продовольственные товары – 106,5 тыс. (-1,2%).

В общей сложности в контейнерах было перевезено 26,7 млн тонн грузов (-1%).