Транспортировка контейнеров увеличилась на 6% в апреле
2026-05-0711:07
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova
В апреле 2026 года по железнодорожной сети РЖД было перевезено 652,4 тыс. груженых и порожних контейнеров ДФЭ по всем видам сообщения, включая внутренние, экспортные, импортные и транзитные. Это на 6% больше, чем в апреле предыдущего года.
За период с января по апрель 2026 года по железнодорожной сети ОАО «РЖД» было перевезено 2 млн 558 тыс. груженых и порожних контейнеров ДФЭ (TEU) по всем видам сообщения. Это соответствует показателю за аналогичный период 2025 года. В частности, во внутреннем сообщении было отправлено 967,8 тыс. ДФЭ (-4,1%), в импортном – 638 тыс. ДФЭ (+12,8%).
Общее количество груженых контейнеров, отправленных по всем видам сообщения, составило 1 млн 842 тыс. ДФЭ (+1,7%), включая 570 тыс. ДФЭ (+12,9%) в импортном сообщении и 552,6 тыс. ДФЭ (-3,6%) на экспорт.
В частности:
химикаты и сода – 289,1 тыс. ДФЭ (+6,6% по сравнению с январем – апрелем 2025 года);
промышленные товары – 166,8 тыс. (+28,4%);
метизы – 157,7 тыс. (+13,3%);
лесные грузы – 153,3 тыс. (-24,2%);
химические и минеральные удобрения – 137,2 тыс. (-15,3%);
автомобили и комплектующие – 125,1 тыс. (+14,7%);
машины, станки, двигатели – 124 тыс. (+8,7%);
бумага – 122,8 тыс. (-3,8%);
черные металлы – 73,8 тыс. (+6,8%);
остальные и сборные грузы – 66 тыс. (на уровне января – апреля 2025 года);
зерно – 63,8 тыс. (+18%);
цветные металлы – 58,8 тыс. (+7,7%);
строительные грузы – 48,3 тыс. (-18,6%);
нефть и нефтепродукты – 34,1 тыс. (+16,9%);
продукты перемола – 15,2 тыс. (-8,3%);
цветная руда и серное сырье – 12,6 тыс. (+35,8%);
рыба – 9,8 тыс. (-17,2%);
мясо и масло животное – 8,4 тыс. (+1,1%);
картофель, овощи, фрукты – 4,1 тыс. (+10,5%);
остальные продовольственные товары – 106,5 тыс. (-1,2%).
В общей сложности в контейнерах было перевезено 26,7 млн тонн грузов (-1%).
