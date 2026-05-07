График движения пригородных электропоездов по Неманскому маршруту Калининградской железной дороги претерпит изменения 13, 19 и 26 мая 2026 года.

13, 19 и 26 мая 2026 года в связи с выполнением ремонтно-путевых работ будет изменено расписание движения пригородных поездов, следующих по маршруту Калининград – Неман.

В частности, рельсовые автобусы, которые обычно отправляются со станции Неман-Новый в 05:58, будут отправляться только от станции Советск. Время отправления – 06:31, далее – согласно действующему расписанию. Пригородный поезд, который обычно отправляется из Калининграда в 18:21, в указанные дни будет ехать только до станции Советск в соответствии с расписанием.

Всю свежую информацию о расписании движения поездов пригородного сообщения можно будет найти на сайте АО «КППК» или в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», сообщила служба корпоративных коммуникаций КЖД.