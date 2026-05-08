Поздравляем с праздником Великой Победы!

15:20

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Уважаемые ветераны войны и труда, ценные сотрудники железнодорожного транспорта!

Искренне поздравляем вас с 81-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне!

9 Мая – это священный день, который навсегда занесен в историю нашей Родины, судьбу каждой российской семьи и славную хронику стальных магистралей. В этот день мы особенно сильно чувствуем непоколебимую волю нашего народа и величие подвига, совершенного ради жизни и свободы.

В страшные сороковые годы железнодорожный транспорт сделал неоценимый вклад в достижение Победы. Стальные магистрали стали основными артериями борющейся страны, по которым непрерывно шло снабжение фронта. Под огнем противника, в суровые морозы и истощающую жару железнодорожники доставляли на фронт эшелоны с войсками и боеприпасами, эвакуировали в тыл миллионы людей и промышленные предприятия. Самоотдача путейцев, движенцев, строителей позволила в кратчайшие сроки восстанавливать разрушенные врагом пути и мосты, возвращая к жизни транспортную инфраструктуру.

С особым чувством глубокой благодарности мы обращаемся к нашим фронтовикам и труженикам тыла: вы перенесли на своих плечах невероятные трудности военного времени, проявили упорство и мужество, которые сегодня служат моральными ориентирами для всех нас.

Низкий поклон вам, дорогие ветераны! Мы уважаем традиции доблестного труда и бескорыстного служения Родине, которые вы заложили! Верность долгу и преданность своему делу – это нерушимая эстафета, которую мы приняли от поколения героев.

В текущем году в нашем государстве провозглашен Год единства народов России, и сплоченность многонационального коллектива Российских железных дорог, укрепленная славной историей и общими целями, как никогда сильна. Мы гордимся тем, что потомки победителей и в наши дни достойно несут знамя старших товарищей, самоотверженно защищая национальные интересы в ходе специальной военной операции.

Уважаемые ветераны Великой Отечественной войны и труженики тыла! Уважаемые коллеги! Дорогие друзья! В этот светлый майский день примите самые искренние пожелания крепкого здоровья, уверенности в завтрашнем дне и новых успехов на благо железнодорожного транспорта и всей России! Счастья и благополучия вам и вашим близким!

С праздником! С Днем Победы!

Глава и председатель правления ОАО «РЖД» О. В. Белозёров

Председатель Роспрофжела Д. С. Шаханов

Председатель Центрального совета ветеранов войны и труда железнодорожного транспорта Н. А. Никифоров