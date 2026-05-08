Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Праздничные события, посвященные Дню Победы, прошли на Горьковском шоссе.

2026-05-08 15:15
Праздничные события, посвященные Дню Победы, прошли на Горьковском шоссе.
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Торжества, приуроченные к 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, прошли на Горьковской железной дороге в Нижнем Новгороде 8 мая 2026 года.

Среди участников мероприятий были руководитель Горьковской железной дороги Сергей Дорофеевский, депутат Госдумы ФС РФ Анатолий Лесун, министр транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области Леонид Самухин, глава администрации Канавинского района Артем Иванов, ветераны-железнодорожники, представители молодежного движения, сотрудники Горьковской магистрали и жители Нижнего Новгорода.

«Наши предки, не щадя себя и своих жизней, боролись на фронте, помогали в тылу и делали все возможное для победы. Железнодорожники также внесли значительный вклад в общее дело. От сотрудников железных дорог зависела отправка воинов, оружия, продовольствия, боеприпасов и эвакуация миллионов людей, тысяч заводов и предприятий. Хочется отметить героические действия, совершенные на Горьковской железной дороге, включая строительство Волжской и Ижевской рокад, что позволило в кратчайшие сроки отправить на фронт все необходимое», – подчеркнул руководитель Горьковской магистрали.

Во время торжественного собрания участники возложили цветы к памятному комплексу «бронепоезд «Козьма Минин», отдав дань уважения железнодорожникам, служившим во время Великой Отечественной войны. Помимо этого, у мемориала прошло мероприятие по случаю прибытия «Поезда Победы», собранного на Горьковской железной дороге в честь 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. В составе поезда находятся 2 знаменитых паровоза серии Л, а также 6 платформ с экспонатами военной техники, 2 вагона-теплушки с полевой кухней и тематической композицией, включающей предметы быта и интерьера военных лет. Стоит отметить, что с 8 по 11 мая с 11:00 до 18:00 «Поезд Победы» доступен для просмотра всем желающим, как сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является сайтом РЖД. Сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2026 rusbiletnapoezd.ru