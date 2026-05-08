Праздничные события, посвященные Дню Победы, прошли на Горьковском шоссе.

15:15

Торжества, приуроченные к 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, прошли на Горьковской железной дороге в Нижнем Новгороде 8 мая 2026 года.

Среди участников мероприятий были руководитель Горьковской железной дороги Сергей Дорофеевский, депутат Госдумы ФС РФ Анатолий Лесун, министр транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области Леонид Самухин, глава администрации Канавинского района Артем Иванов, ветераны-железнодорожники, представители молодежного движения, сотрудники Горьковской магистрали и жители Нижнего Новгорода.

«Наши предки, не щадя себя и своих жизней, боролись на фронте, помогали в тылу и делали все возможное для победы. Железнодорожники также внесли значительный вклад в общее дело. От сотрудников железных дорог зависела отправка воинов, оружия, продовольствия, боеприпасов и эвакуация миллионов людей, тысяч заводов и предприятий. Хочется отметить героические действия, совершенные на Горьковской железной дороге, включая строительство Волжской и Ижевской рокад, что позволило в кратчайшие сроки отправить на фронт все необходимое», – подчеркнул руководитель Горьковской магистрали.

Во время торжественного собрания участники возложили цветы к памятному комплексу «бронепоезд «Козьма Минин», отдав дань уважения железнодорожникам, служившим во время Великой Отечественной войны. Помимо этого, у мемориала прошло мероприятие по случаю прибытия «Поезда Победы», собранного на Горьковской железной дороге в честь 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. В составе поезда находятся 2 знаменитых паровоза серии Л, а также 6 платформ с экспонатами военной техники, 2 вагона-теплушки с полевой кухней и тематической композицией, включающей предметы быта и интерьера военных лет. Стоит отметить, что с 8 по 11 мая с 11:00 до 18:00 «Поезд Победы» доступен для просмотра всем желающим, как сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.