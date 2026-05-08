События, отмечающие День Победы, проводятся на станциях и в составах Свердловской железнодорожной магистрали.

В честь 81-й годовщины триумфа в Великой Отечественной войне, железнодорожные станции по всей стране украшены плакатами, а внутри зданий созданы тематические фотозоны. Пассажирам предложены военно-патриотические мероприятия, концерты, театрализованные представления и интерактивные программы, а также организованы выставки фотографий и детских рисунков, экспозиции военной техники и предметов того времени.

В поездах дальнего следования в системе информационного обеспечения и развлечений представлены коллекции военных фильмов, песен и книг, а также серия рассказов о молодых защитниках Родины. Во время путешествия пассажиры могут заказать блюда из специального «Фронтового меню»: военную кашу, макароны по-флотски, фронтовые щи, ржаной хлеб с сельдью.

9 мая в поездах и на станциях через громкоговорящую связь будут звучать поздравления с праздником Великой Победы. По традиции, в 12:00 по местному времени все локомотивы и электрички, которые в этот момент будут в пути, дадут «Гудок Победы».

Мероприятия для пассажиров проходят и на станциях Свердловской железной дороги. На станции Коротчаево артисты исполнили песни военных лет, на станции Нижневартовск в исполнении учеников детской музыкальной школы прозвучали известные мелодии из фильмов о войне. На станции Пермь-2 студенты-железнодорожники читают стихи о войне. Ярким моментом праздника стал «Вальс Победы» как в мае 1945 года. Концерты для пассажиров организованы также на станциях Ишим, Нижний Тагил, Екатеринбург, Шувакиш и др.

9 мая на станциях Екатеринбург, Пермь-2, Тюмень, Пыть-Ях, Когалым, Егоршино, Нягань, Чусовская на телевизионных экранах будут показывать трансляцию Парада Победы на Красной площади.

В парке Маяковского в Екатеринбурге, на Детской железной дороге, в День Победы будет функционировать ретропоезд с паровым двигателем. Торжественный состав, возглавляемый уникальным узкоколейным паровозом, отправится со станции Екатеринбург-Детский в 11:32, 13:08, 14:44 и 16:20 (по местному времени). На платформе будет функционировать "полевая кухня". Для гостей ДЖД на станции малой ветки будут устроены арт-мастерские, сообщила служба корпоративных коммуникаций СвЖД.