Свердловская железнодорожная система организует праздничные события и отдает дань уважения ветеранам.

13:54

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В предверии празднования Дня Победы, сотрудники Свердловской железнодорожной магистрали отдают дань уважения ветеранам войны, трудящимся на тылу и представителям того поколения, чье детство пришлось на горькие годы войны: выражают благодарность за героизм и труд, вручают памятные сувениры, устраивают индивидуальные концерты под окнами.

Праздничные события у мемориалов и памятников в честь воинов-железнодорожников проходят в Свердловской и Тюменской областях, Пермском крае, ХМАО – Югре и ЯНАО. В Екатеринбурге состоялся праздничный митинг на площади возле Дома культуры железнодорожников. Для ветеранов был организован праздничный концерт, работала "полевая кухня".

"Во время войны Свердловская железнодорожная магистраль стала ключевой транспортной артерией страны. На запад направлялись эшелоны с военной техникой, оружием, солдатами, на восток - поезда с оборудованием и ранеными. Железнодорожники работали на пределе своих сил: не уходили домой днем и ночью, ночевали прямо на работе, отдавая работе свое личное время. Мы гордимся тем, что являемся преемниками поколения победителей. Независимо от того, сколько лет прошло, мы всегда будем помнить о бессмертном подвиге наших соотечественников, о том, какой ценой была завоевана Победа", - подчеркнул Павел Бурцев.

В честь 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне сотрудники СвЖД облагородили памятный сквер у остановочного пункта ВИЗ в Екатеринбурге: посадили 81 яблоню и кусты спиреи, сообщила служба корпоративных коммуникаций СвЖД.