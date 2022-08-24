Из Нижнего Новгорода отправится первый прямой туристический поезд в Карелию

14:06

С 9 по 12 сентября назначен новый туристический поезд «Карельский вояж» сообщением Нижний Новгород – Санкт-Петербург – Сортавала – Рускеала – Петрозаводск – Нижний Новгород.

В начале путешествия состав сделает остановку в Санкт-Петербурге, где пассажиры поезда смогут полюбоваться разводными мостами на ночной экскурсии и посетить Музей железных дорог.

Далее поезд доставит туристов в Республику Карелия, где за два полных дня по программе «Города» или «Острова» можно будет посетить острова Кижи и Валаам, города Петрозаводск и Сортавла, горный парк Рускеала и водопад Ахвенкоски.

Самобытная архитектура, культура, благородство удивительного края позволит туристам на несколько дней погрузиться в историю легендарных карелов и саамов. Кроме того, участникам экскурсий будет предложено попробовать местную кухню.

В составе поезда – комфортабельные вагоны-купе, оборудованные системами кондиционирования, экологически чистыми туалетными комплексами и душевыми, а также розетками для зарядки гаджетов. В составе поезда будет находиться вагон-ресторан.

Отметим, что данный маршрут как круизный железнодорожный поезд на 3 ночи включен в государственную программу «Туристический кешбэк», что позволит туристам возместить 20% от стоимости поездки.

Желающие отправиться в путешествие могут приобрести билет на данный поезд в составе туристического пакета. Информацию по организации и бронированию туров можно получить по телефону Горьковского филиала АО «ФПК» +7 (910) 142-38(46 (с 08:00 до 17:00 по будним дням), сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.