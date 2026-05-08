Транспортировка грузовиков по Октябрьской линии в период с января по апрель текущего года достигла 323,2 тыс. ДФЭ.
2026-05-0812:34
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova
С января по апрель 2026 года на Октябрьской железной дороге было перевезено 323,2 тыс. груженых и порожних контейнеров ДФЭ (TEU) по всем видам сообщения, что на 14% меньше, чем в тот же период 2025 года. В частности, во внутреннем сообщении было отправлено 135,7 тыс. ДФЭ (+1,3%), на экспорт – 57,3 тыс. ДФЭ (-15,2%).
Общее число груженых контейнеров, отправленных по всем видам сообщения, достигло 159,9 тыс. ДФЭ (-17,7%), в которых было перевезено 3,8 млн тонн грузов (-14%), включая:
химические и минеральные удобрения – 74,9 тыс. ДФЭ (-13%);
бумагу – 21,7 тыс. ДФЭ (-23,8%);
лесные грузы – 10,4 тыс. ДФЭ (-43%);
цветную руду и серное сырье – 7,6 тыс. ДФЭ (+5,5%);
химикаты и соду – 7,7 тыс. ДФЭ (+16,7%);
строительные грузы – 4,7 тыс. ДФЭ (-20,8%);
цветные металлы – 2,1 тыс. ДФЭ (-39,4%);
нефть и нефтепродукты – 2,2 тыс. ДФЭ (-24,7%);
промышленные товары – 2 тыс. ДФЭ (+48%);
промышленное сырье и формовочные материалы – 1,1 тыс. ДФЭ (-3,9%);
картофель, овощи и фрукты – 2,2 тыс. ДФЭ (+10,6%);
продукты перемола – 518 ДФЭ (-12,8%);
соль – 426 ДФЭ (+30,7%);
другие продовольственные товары – 6,3 тыс. ДФЭ (-3,2%), как сообщила служба корпоративных коммуникаций ОЖД.
Данный сайт не является сайтом РЖД. Сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».
Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.