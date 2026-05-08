2026-05-08 12:34
Транспортировка грузовиков по Октябрьской линии в период с января по апрель текущего года достигла 323,2 тыс. ДФЭ.
С января по апрель 2026 года на Октябрьской железной дороге было перевезено 323,2 тыс. груженых и порожних контейнеров ДФЭ (TEU) по всем видам сообщения, что на 14% меньше, чем в тот же период 2025 года. В частности, во внутреннем сообщении было отправлено 135,7 тыс. ДФЭ (+1,3%), на экспорт – 57,3 тыс. ДФЭ (-15,2%).

Общее число груженых контейнеров, отправленных по всем видам сообщения, достигло 159,9 тыс. ДФЭ (-17,7%), в которых было перевезено 3,8 млн тонн грузов (-14%), включая:

  • химические и минеральные удобрения – 74,9 тыс. ДФЭ (-13%);
  • бумагу – 21,7 тыс. ДФЭ (-23,8%);
  • лесные грузы – 10,4 тыс. ДФЭ (-43%);
  • цветную руду и серное сырье – 7,6 тыс. ДФЭ (+5,5%);
  • химикаты и соду – 7,7 тыс. ДФЭ (+16,7%);
  • строительные грузы – 4,7 тыс. ДФЭ (-20,8%);
  • цветные металлы – 2,1 тыс. ДФЭ (-39,4%);
  • нефть и нефтепродукты – 2,2 тыс. ДФЭ (-24,7%);
  • промышленные товары – 2 тыс. ДФЭ (+48%);
  • промышленное сырье и формовочные материалы – 1,1 тыс. ДФЭ (-3,9%);
  • картофель, овощи и фрукты – 2,2 тыс. ДФЭ (+10,6%);
  • продукты перемола – 518 ДФЭ (-12,8%);
  • соль – 426 ДФЭ (+30,7%);
  • другие продовольственные товары – 6,3 тыс. ДФЭ (-3,2%), как сообщила служба корпоративных коммуникаций ОЖД.
