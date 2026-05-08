Олег Белозёров вручил сотрудникам РЖД государственные и ведомственные отличия

2026-05-08 11:53
Олег Белозёров, занимающий должности генерального директора и председателя правления ОАО «РЖД», во время селекторного совещания вручил государственные и ведомственные награды.

По указу Владимира Путина, Президента Российской Федерации, за заслуги в сфере транспорта и многолетнюю честную работу были награждены:

медалью «За развитие железных дорог»:

  • Быкова Ольга Викторовна – дежурная по залу железнодорожного вокзала Пенза-1 Куйбышевской региональной дирекции железнодорожных вокзалов;
  • Занин Алексей Иванович – электромеханик Читинской дистанции сигнализации, централизации и блокировки Забайкальской дирекции инфраструктуры;
  • Иванов Александр Олегович – мастер моторвагонного депо Санкт-Петербург-Балтийский Октябрьской дирекции моторвагонного подвижного состава;
  • Князев Владимир Александрович – машинист железнодорожно-строительной машины ПМС № 173 Южно-Уральской дирекции по ремонту пути;
  • Кропотов Александр Сергеевич – начальник технического отдела Горьковской дирекции тяги;
  • Полозов Николай Михайлович – мастер дорожный Сибирцевской дистанции пути Дальневосточной дирекции инфраструктуры;
  • Устинкин Андрей Леонидович – старший электромеханик Рязанского регионального центра связи Московской дирекции связи;

медалью «За развитие Сибири и Дальнего Востока»:

  • Наседкин Дмитрий Юрьевич – составитель поездов станции Томск II (два) Западно-Сибирской дирекции управления движением;

медалью «Луки Крымского»

  • Орехова Елена Анатольевна – директор санатория-профилактория «Талица» Свердловской железной дороги;

знаком отличия «За наставничество»:

  • Андрей Станиславович Ляхов занимает должность машиниста-инструктора локомотивных бригад в эксплуатационном локомотивном депо Воронеж-Курский Юго-Восточной дирекции тяги.

Присуждено звание «Заслуженный работник транспорта Российской Федерации»:

  • Александру Алексеевичу Юрову, который является начальником Сенновской дистанции электроснабжения Приволжской дирекции по энергообеспечению;

Звание «Заслуженный работник здравоохранения Российской Федерации»:

  • Александру Александровичу Берлиму, руководителю центра Клинической больницы «РЖД-Медицина» в городе Ростов-на-Дону».

Вручена Благодарность Президента Российской Федерации:

  • Игорю Артемовичу Волчихину, электромеханику производственного участка Братский Восточно-Сибирской дирекции по ремонту тягового подвижного состава.

Министр транспорта Российской Федерации Андрей Сергеевич Никитин вручил Благодарность министра транспорта Российской Федерации за достигнутые трудовые успехи:

  • Виталию Николаевичу Довганюку, начальнику участка производства Калининградской дирекции пассажирских обустройств;
  • Александру Николаевичу Косикову, машинисту крана восстановительного поезда Вологда Дирекции аварийно-восстановительных средств Северной железной дороги;
  • Ирине Михайловне Лисиной, бригадиру Красноярской дирекции по управлению терминально-складским комплексом.
