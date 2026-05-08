Олег Белозёров вручил сотрудникам РЖД государственные и ведомственные отличия
2026-05-08
11:53
Олег Белозёров, занимающий должности генерального директора и председателя правления ОАО «РЖД», во время селекторного совещания вручил государственные и ведомственные награды.
По указу Владимира Путина, Президента Российской Федерации, за заслуги в сфере транспорта и многолетнюю честную работу были награждены:
медалью «За развитие железных дорог»:
Быкова Ольга Викторовна – дежурная по залу железнодорожного вокзала Пенза-1 Куйбышевской региональной дирекции железнодорожных вокзалов;
Занин Алексей Иванович – электромеханик Читинской дистанции сигнализации, централизации и блокировки Забайкальской дирекции инфраструктуры;
Иванов Александр Олегович – мастер моторвагонного депо Санкт-Петербург-Балтийский Октябрьской дирекции моторвагонного подвижного состава;
Князев Владимир Александрович – машинист железнодорожно-строительной машины ПМС № 173 Южно-Уральской дирекции по ремонту пути;
Кропотов Александр Сергеевич – начальник технического отдела Горьковской дирекции тяги;
Полозов Николай Михайлович – мастер дорожный Сибирцевской дистанции пути Дальневосточной дирекции инфраструктуры;
Устинкин Андрей Леонидович – старший электромеханик Рязанского регионального центра связи Московской дирекции связи;
медалью «За развитие Сибири и Дальнего Востока»:
Наседкин Дмитрий Юрьевич – составитель поездов станции Томск II (два) Западно-Сибирской дирекции управления движением;
медалью «Луки Крымского»
Орехова Елена Анатольевна – директор санатория-профилактория «Талица» Свердловской железной дороги;
знаком отличия «За наставничество»:
Андрей Станиславович Ляхов занимает должность машиниста-инструктора локомотивных бригад в эксплуатационном локомотивном депо Воронеж-Курский Юго-Восточной дирекции тяги.
Присуждено
звание «Заслуженный работник транспорта Российской Федерации»:
Александру Алексеевичу Юрову, который является начальником Сенновской дистанции электроснабжения Приволжской дирекции по энергообеспечению;
Звание «Заслуженный работник здравоохранения Российской Федерации»:
Александру Александровичу Берлиму, руководителю центра Клинической больницы «РЖД-Медицина» в городе Ростов-на-Дону».
Вручена
Благодарность Президента Российской Федерации:
Игорю Артемовичу Волчихину, электромеханику производственного участка Братский Восточно-Сибирской дирекции по ремонту тягового подвижного состава.
Министр транспорта Российской Федерации Андрей Сергеевич Никитин вручил
Благодарность министра транспорта Российской Федерации за достигнутые трудовые успехи:
Виталию Николаевичу Довганюку, начальнику участка производства Калининградской дирекции пассажирских обустройств;
Александру Николаевичу Косикову, машинисту крана восстановительного поезда Вологда Дирекции аварийно-восстановительных средств Северной железной дороги;
Ирине Михайловне Лисиной, бригадиру Красноярской дирекции по управлению терминально-складским комплексом.