Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

"Паровозы Победы" прибыли на Балтийскую станцию, чтобы отметить 81-ю годовщину триумфа в Великой Отечественной войне.

2026-05-08 11:47
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Накануне 81-й годовщины Триумфа в Великой Отечественной войне, Октябрьская железная дорога вместе с Музеем железных дорог России организовали крупномасштабное историко-патриотическое мероприятие. Заслуженными гостями события стали руководитель Октябрьской железной дороги Виктор Голомолзин, заместитель губернатора Санкт-Петербурга Кирилл Поляков, депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга, глава постоянной комиссии по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Алексей Цивилев и депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Наталия Астахова.

Программа началась с театрализованного представления в Музее железных дорог России. Актеры воспроизвели атмосферу того времени, когда в Советском Союзе прозвучала новость о сдаче противника и долгожданном Триумфе.

После этого события перенеслись на Балтийский вокзал, где впервые был показан широкой аудитории бронепоезд БП-43 1943 года выпуска. Реплика создана по образу бронепоезда «Козьма Минин» на базе паровоза серии Эр 796-43.

Кроме того, к платформе вокзала прибыл ретропоезд, в состав которого входили паровоз серии Эр 796-46 и железнодорожные платформы с размещенными на них оружием и техникой времен Великой Отечественной войны.

«Вклад железнодорожников в Триумф колоссален: за годы войны по стальным путям прошло 443 тыс. эшелонов, перевезено более 1,5 млрд тонн грузов и почти 20 млн вагонов с гражданским населением. Октябрьская железная дорога с первых дней стала прифронтовой. Железнодорожники эвакуировали из блокадного Ленинграда и Северо-Запада более 565 тыс. человек. За рекордные 17 суток под обстрелами построили «Дорогу Победы» – линию, доставившую в осажденный Ленинград почти 4,5 млн тонн жизненно важных грузов. Сегодня такие события стали хорошей традицией, помогающей сохранять историческую память о том, как была завоевана Великая Победа», – подчеркнул Виктор Голомолзин.

После праздничной части, гости музея продолжили участие в празднике благодаря тематическим экскурсиям и мастер-классам для детей. Кроме того, продолжало функционировать пространство реконструкторов, где было возможно ознакомиться с бытом и экипировкой советских воинов и почувствовать свою связь с героическим прошлым нашей страны, сообщила служба корпоративных коммуникаций ОЖД.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является сайтом РЖД. Сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2026 rusbiletnapoezd.ru