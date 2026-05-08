"Паровозы Победы" прибыли на Балтийскую станцию, чтобы отметить 81-ю годовщину триумфа в Великой Отечественной войне.

11:47

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Накануне 81-й годовщины Триумфа в Великой Отечественной войне, Октябрьская железная дорога вместе с Музеем железных дорог России организовали крупномасштабное историко-патриотическое мероприятие. Заслуженными гостями события стали руководитель Октябрьской железной дороги Виктор Голомолзин, заместитель губернатора Санкт-Петербурга Кирилл Поляков, депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга, глава постоянной комиссии по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Алексей Цивилев и депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Наталия Астахова.

Программа началась с театрализованного представления в Музее железных дорог России. Актеры воспроизвели атмосферу того времени, когда в Советском Союзе прозвучала новость о сдаче противника и долгожданном Триумфе.

После этого события перенеслись на Балтийский вокзал, где впервые был показан широкой аудитории бронепоезд БП-43 1943 года выпуска. Реплика создана по образу бронепоезда «Козьма Минин» на базе паровоза серии Эр 796-43.

Кроме того, к платформе вокзала прибыл ретропоезд, в состав которого входили паровоз серии Эр 796-46 и железнодорожные платформы с размещенными на них оружием и техникой времен Великой Отечественной войны.

«Вклад железнодорожников в Триумф колоссален: за годы войны по стальным путям прошло 443 тыс. эшелонов, перевезено более 1,5 млрд тонн грузов и почти 20 млн вагонов с гражданским населением. Октябрьская железная дорога с первых дней стала прифронтовой. Железнодорожники эвакуировали из блокадного Ленинграда и Северо-Запада более 565 тыс. человек. За рекордные 17 суток под обстрелами построили «Дорогу Победы» – линию, доставившую в осажденный Ленинград почти 4,5 млн тонн жизненно важных грузов. Сегодня такие события стали хорошей традицией, помогающей сохранять историческую память о том, как была завоевана Великая Победа», – подчеркнул Виктор Голомолзин.

После праздничной части, гости музея продолжили участие в празднике благодаря тематическим экскурсиям и мастер-классам для детей. Кроме того, продолжало функционировать пространство реконструкторов, где было возможно ознакомиться с бытом и экипировкой советских воинов и почувствовать свою связь с героическим прошлым нашей страны, сообщила служба корпоративных коммуникаций ОЖД.