В связи с проведением ремонтных мероприятий в мае, в график движения пригородных электропоездов Красноярской железной дороги внесены дополнительные корректировки.

11:39

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В мае, в связи с проведением работ по глобальному ремонту путей, в расписание некоторых электропоездов Красноярской магистрали внесут дополнительные корректировки.

В восточной пригородной зоне Красноярска в период с 9 по 13 мая 2026 года маршруты некоторых электричек, следующих до станций Камарчага и Зыково, будут укорочены до станций Базаиха и Злобино в пределах краевого центра.

Изменится время отправления и прибытия электропоездов, связывающих краевой центр со станциями Уяр и Иланская. Отклонения от текущего расписания будут составлять от 30 минут до 1,5 часов.

В западной пригородной зоне измененное расписание будет действовать с 11 по 29 мая 2026 года.

Маршруты некоторых электричек, следующих до станций Зеледеево и Чернореченская, будут укорочены до станции Кача. Время отправления поездов из краевого центра до Чернореченской, Красной Сопки будет перенесено на более ранний срок.

Некоторые пригородные поезда будут отменены.

Красноярская железная дорога и компания «Краспригород» приносят извинения пассажирам за причиненные неудобства и просят уточнять расписание перед каждой поездкой. Это можно сделать по бесплатному телефону Центра поддержки клиентов ОАО «РЖД» 8 (800) 775-00-00, на веб-сайте компании «Краспригород» в разделе «Расписание» или воспользовавшись мобильным приложением «РЖД Пассажирам», сообщила служба корпоративных коммуникаций КрасЖД.