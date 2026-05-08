График движения пригородных электропоездов по Рижскому и Курскому маршрутам Московской железнодорожной сети претерпит изменения с 9 по 12 мая ввиду проведения ремонтных мероприятий.

С 9 по 12 мая 2026 года будет изменено расписание некоторых пригородных поездов Курского и Рижского направлений МЖД, включая МЦД-2, в связи с завершением последнего этапа капитального ремонта 2 пути на участке Павшино – Тушино.

В общей сложности на участках Тушино – Подмосковная и Тушино – Павшино, а также на станциях Подмосковная и Тушино будет обновлено 6,5 км пути.

Технические «окна» запланированы на 9 мая с 01:00 9 мая до 01:00 12 мая. Специалисты железной дороги будут проводить непрерывные работы в течение 72 часов, во время которых заменят рельсошпальную решетку, проведут глубокую очистку щебеночного балласта, укладку рельсовых плетей на участке протяженностью 1,5 км. Такой подход позволяет выполнить большой объем работ за короткий промежуток времени.

Обращаем внимание пассажиров, что в расписание пригородных поездов внесены значительные изменения. В частности, у некоторых поездов изменится время отправления и прибытия, а также количество остановок. Поезда МЦД-2 будут курсировать по укороченным маршрутам – от Нахабино до Тушино и обратно, от Подольска до станций Москва-Пассажирская-Курская и Площадь Трех Вокзалов и в обратном направлении. Некоторые пригородные поезда дальних маршрутов совершат укороченные рейсы, часть поездов будет временно выведена из графика.

Московская железная дорога просит пассажиров с пониманием отнестись к работам и заблаговременно ознакомиться с изменениями в расписании пригородных поездов. Сделать это можно на вокзалах и остановочных пунктах, на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам» и в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», сообщила служба корпоративных коммуникаций МЖД.