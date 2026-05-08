На станциях Горьковской железной дороги будут организованы музыкальные выступления в честь Дня Победы

Горьковская железнодорожная магистраль организует ряд музыкальных мероприятий, посвященных 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов. Концерты состоятся 9 мая на крупнейших станциях магистрали.
В контексте праздничной программы для всех, кто захочет присоединиться - посетителей и жителей Нижнего Новгорода, Мурома, Кирова, Казани и Ижевска, прозвучат песни военных лет в исполнении творческих коллективов.
В День Победы с 10:00 до 11:00 на железнодорожном вокзале Нижний Новгород выступят исполнители ансамбля народной песни «Любава», а в Кирове – творческие группы ДК ОАО «РЖД». Музыкальная программа в Казани и Муроме начнется в 14:00, в Ижевске – в 16:30 по местному времени.
Вход на события – открыт для всех желающих, сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.