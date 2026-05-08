С января по апрель 2026 года с платформ и станций Красноярской железнодорожной магистрали было отправлено в дальние поездки 562,6 тыс. пассажиров.

Согласно оперативным данным, с января по апрель 2026 года с вокзалов и станций КрасЖД в дальние поездки отправилось 562,6 тыс. пассажиров, что на 6,6% больше, чем за тот же период 2025 года.

За четыре месяца пригородными поездами КрасЖД воспользовались 1 млн 476 тыс. пассажиров, что на 6,7% меньше, чем за январь – март предыдущего года.

В общей сложности с начала года КрасЖД отправило 2 млн 39 тыс. пассажиров, что на 3,4% меньше.

Пассажирооборот на Красноярской железной дороге за январь – апрель увеличился на 1,1% по сравнению с тем же периодом прошлого года и составил 601,4 млн пасс.-км, как сообщила служба корпоративных коммуникаций КрасЖД.