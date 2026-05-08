Транспортировка контейнеров по Юго-Восточной железной дороге за 4 месяца 2026 года увеличилась на 8,3%
2026-05-0809:26
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova
С января по апрель 2026 года на ЮВЖД было осуществлено перевозку 31,4 тыс. груженых и порожних контейнеров ДФЭ (TEU) по всем видам сообщения, что на 8,3% превышает показатели за тот же период предыдущего года. Более 18 тыс. ДФЭ было отправлено на экспорт, что почти в 1,5 раза больше.
За четыре месяца количество отправленных груженых контейнеров по всем видам сообщения достигло более 26,3 тыс. ДФЭ (+17,3%). Было перевезено 755,9 тыс. тонн грузов в контейнерах, включая:
черные металлы – 18,6 тыс. ДФЭ (+10,7% к показателю января – апреля 2025 года);
прочие продовольственные товары – 2,8 тыс. ДФЭ (+22%);
химикаты и соду – 2,3 тыс. ДФЭ (увеличение – в 3,3 раза);
жмыхи – 2 тыс. ДФЭ (+3%);
сахар – 543 ДФЭ (новый вид груза), как сообщила служба корпоративных коммуникаций ЮВЖД.
