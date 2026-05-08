Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Железнодорожная компания Красноярска и Фонд прогресса Республики Хакасии - Центр "Мой бизнес" достигли соглашения о взаимодействии.

2026-05-08 09:17
Железнодорожная компания Красноярска и Фонд прогресса Республики Хакасии - Центр
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Соглашение о взаимодействии было подписано между Красноярской железной дорогой и Центром «Мой бизнес», который является частью Фонда развития Республики Хакасия.

Алексей Туманин, руководитель Красноярской железной дороги, и Валерий Евлахов, глава Фонда развития РХ, поставили свои подписи под данным документом.

Основной целью сотрудничества является предоставление консультаций малым и средним предприятиям по вопросам организации грузовых железнодорожных перевозок, начиная от оформления необходимых документов и заканчивая доставкой грузов по принципу «от двери до двери». В рамках партнерства стороны также планируют обмениваться важной информацией для СМСП и проводить совместные мероприятия.

25 мая представители транспортно-логистического блока холдинга РЖД на Красноярской магистрали примут участие в ежегодной «Неделе предпринимательства», которая пройдет в столице Хакасии. Сотрудники железной дороги расскажут о возможностях терминально-логистического центра станции Абакан и преимуществах контейнерных перевозок, сообщила служба корпоративных коммуникаций КрасЖД.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является сайтом РЖД. Сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2026 rusbiletnapoezd.ru