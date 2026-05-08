Железнодорожная компания Красноярска и Фонд прогресса Республики Хакасии - Центр "Мой бизнес" достигли соглашения о взаимодействии.

09:17

Соглашение о взаимодействии было подписано между Красноярской железной дорогой и Центром «Мой бизнес», который является частью Фонда развития Республики Хакасия.

Алексей Туманин, руководитель Красноярской железной дороги, и Валерий Евлахов, глава Фонда развития РХ, поставили свои подписи под данным документом.

Основной целью сотрудничества является предоставление консультаций малым и средним предприятиям по вопросам организации грузовых железнодорожных перевозок, начиная от оформления необходимых документов и заканчивая доставкой грузов по принципу «от двери до двери». В рамках партнерства стороны также планируют обмениваться важной информацией для СМСП и проводить совместные мероприятия.

25 мая представители транспортно-логистического блока холдинга РЖД на Красноярской магистрали примут участие в ежегодной «Неделе предпринимательства», которая пройдет в столице Хакасии. Сотрудники железной дороги расскажут о возможностях терминально-логистического центра станции Абакан и преимуществах контейнерных перевозок, сообщила служба корпоративных коммуникаций КрасЖД.