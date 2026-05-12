Близко к 500 обитателям осажденного Ленинграда и 80 ветеранам предоставили возможность безвозмездно путешествовать на поезде в торжественные дни.

С 30 апреля по 11 мая 2026 года 80 ветеранов Великой Отечественной войны и 488 обитателей блокадного Ленинграда, вместе с их сопровождающими, путешествовали на дальние расстояния с помощью поездов холдинга РЖД.
Во время праздничных дней ветераны чаще всего отправлялись в Москву, Санкт-Петербург, Симферополь, Ростов-на-Дону, Сочи, Вологду и Владивосток.
Участникам Великой Отечественной войны и награжденным знаком «Жителю блокадного Ленинграда», а также одному сопровождающему предоставляется бесплатный проезд на поезде в течение всего года.
Ветеранам предоставляется различная помощь на вокзалах, включая помощь с багажом. Для них предусмотрена бесплатная парковка, а также возможность бесплатного размещения в бизнес-залах и залах «Комфорт».