Близко к 500 обитателям осажденного Ленинграда и 80 ветеранам предоставили возможность безвозмездно путешествовать на поезде в торжественные дни.

2026-05-12 17:48
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

С 30 апреля по 11 мая 2026 года 80 ветеранов Великой Отечественной войны и 488 обитателей блокадного Ленинграда, вместе с их сопровождающими, путешествовали на дальние расстояния с помощью поездов холдинга РЖД.

Во время праздничных дней ветераны чаще всего отправлялись в Москву, Санкт-Петербург, Симферополь, Ростов-на-Дону, Сочи, Вологду и Владивосток.

Участникам Великой Отечественной войны и награжденным знаком «Жителю блокадного Ленинграда», а также одному сопровождающему предоставляется бесплатный проезд на поезде в течение всего года.

Ветеранам предоставляется различная помощь на вокзалах, включая помощь с багажом. Для них предусмотрена бесплатная парковка, а также возможность бесплатного размещения в бизнес-залах и залах «Комфорт».

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

Данный сайт не является сайтом РЖД. Сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

