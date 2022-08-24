Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Расписание пригородных поездов четырех направлений МЖД изменится в конце августа в связи с модернизацией железнодорожной инфраструктуры

2022-08-24 10:55
Расписание некоторых пригородных поездов Курского, Рижского, Белорусского и Савеловского направлений МЖД изменится в конце августа в связи с модернизацией железнодорожной инфраструктуры.

Так, на Курском направлении с 26 по 31 августа на участке Красный Строитель – Подольск в ночные часы пройдут работы по модернизации объектов энергообеспечения. С 22:40 28 августа до 05:40 29 августа железнодорожники заменят стрелочный перевод на станции Москва-Товарная-Курская, а с 22:40 27 августа до 05:00 28 августа – на станции Серпухов.

На Белорусском направлении с 28 по 30 августа преимущественно в ночные часы на станции Кунцево пройдут работы по монтажу и надвижке металлоконструкций пролетных строений автомобильного путепровода Северного дублера Кутузовского проспекта, который проходит над и вдоль железной дороги. На Савеловском направлении на станции Икша с 01:00 до 11:00 26 августа будут проведены работы по замене стрелочного перевода.

Обращаем внимание пассажиров, что на Курском и Рижском направлениях, в том числе МЦД-2, несколько электропоездов проследуют по укороченному маршруту, некоторые – выведут из графика; на Савеловском направлении ряд поездов не проследует на участке Лобня – Икша; на Белорусском направлении выведены из расписания несколько экспрессов между Москвой и Одинцово. Кроме того, у некоторых поездов изменится время отправления и прибытия.

Московская железная дорога просит пассажиров с пониманием отнестись к работам и заблаговременно ознакомиться с изменениями в расписании пригородных поездов. Сделать это можно на вокзалах и остановочных пунктах, на нашем сайте в разделе «Пассажирам» и в мобильном приложении «ЖД Пассажирам», сообщила служба корпоративных коммуникаций МЖД.

