Изменения в расписании пригородных поездов двух маршрутов Московской железной дороги ожидаются с 12 мая из-за проведения ремонтных работ на Горьковской магистрали.

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Изменения в расписании некоторых пригородных поездов, следующих по Киевскому и Горьковскому направлениям Московской железнодорожной магистрали, включая МЦД-4, ожидаются с 12 по 22 мая 2026 года. Причина - капитальный ремонт пути на участке Болдино – Костерево Горьковской железной дороги.

В связи с проведением работ, расписание электричек подверглось корректировке. Так, у некоторых из них изменится время отправления и прибытия, количество остановок, а также маршрут - некоторые поезда будут следовать по укороченному маршруту – от/до Солнечной и Площади Трех Вокзалов. Часть электричек временно исключена из расписания.

Московская железная дорога призывает пассажиров отнестись с пониманием к проводимым работам и заранее ознакомиться с изменениями в расписании пригородных поездов. Информацию можно получить на вокзалах и остановочных пунктах, на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам» и в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», как сообщила служба корпоративных коммуникаций МЖД.