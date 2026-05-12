С января по апрель 2026 года на Московской железнодорожной магистрали было перевезено 490,6 тыс. ДФЭ контейнеров.
2026-05-1213:19
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova
С января по апрель 2026 года на Московской железной дороге было перевезено 490,6 тыс. груженых и порожних контейнеров ДФЭ (TEU) по всем видам сообщения (экспорт, импорт и внутренние перевозки). Это на 0,3% больше, чем за тот же период 2025 года. В частности, в рамках внутрироссийских перевозок было отправлено 360 тыс. ДФЭ (+4,5%).
Общий объем перевозки груженых контейнеров составил 246,6 ДФЭ, что на 6,2% меньше, чем в январе-апреле предыдущего года. В них было перевезено 2,8 млн тонн различных грузов, включая:
химические и минеральные удобрения – 31,6 тыс. ДФЭ (-19,8% к показателю января – апреля 2025 года);
строительные материалы – 24,5 тыс. ДФЭ (-20%);
лесоматериалы – 23,6 тыс. ДФЭ (-3,5%);
химические вещества и сода – 21,4 тыс. ДФЭ (-8%);
металлические изделия – 13,5 тыс. ДФЭ (+0,5%);
машины, оборудование, двигатели – 11,2 тыс. ДФЭ (увеличение – в 1,9 раза);
потребительские товары – 9,7 тыс. ДФЭ (-0,6%);
бумага – 8,7 тыс. ДФЭ (-1,1%);
мясо и масло – 6,6 тыс. ДФЭ (-1,5%);
нефть и нефтепродукты – 6,3 тыс. ДФЭ (увеличение – в 2 раза);
продукты перемола – 4,1 тыс. ДФЭ (увеличение – в 1,9 раза);
автомобили и комплектующие – 3,4 тыс. ДФЭ (-1%);
жмыхи – 3,3 тыс. ДФЭ (-40,4%);
черные металлы – 2,8 тыс. ДФЭ (+43,7%);
промышленное сырье и формовочные материалы – 2,3 тыс. ДФЭ (+9,5%);
комбикорма – 2 тыс. ДФЭ (+39,9%);
торф и торфяная продукция – 1,6 тыс. ДФЭ (увеличение – в 2,7 раза);
соль – 1,5 тыс. ДФЭ (-44,6%);
металлические конструкции – 1,3 тыс. ДФЭ (+1,2%);
цветные металлы – 1,1 тыс. ДФЭ (-12,8%);
сахар – 6883 ДФЭ (-48%);
прочие продовольственные товары – 51,9 тыс. ДФЭ (-14,1%);
другие и сборные грузы – 11,8 тыс. ДФЭ (+16,5%), сообщила служба корпоративных коммуникаций МЖД.
