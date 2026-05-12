С 16 мая на излюбленные дачные направления Красноярской железной дороги будут запущены 8 дополнительных пригородных поездов.

С 16 мая 2026 года на КрасЖД запустят 8 дополнительных электропоездов. Они будут обеспечивать популярные "дачные" маршруты.

Увеличивается частота движения вечерних пригородных поездов Камарчага – Красноярск, Красноярск – Снежница, а также утреннего поезда Красноярск – Зеледеево: они станут ежедневными.

В дополнение к этому, на маршруты выйдут новые электрички: по субботам начнут ходить утренние поезда Красноярск – Снежница и Снежница – Красноярск – Дивногорск; по воскресеньям в расписании появятся рейсы Красноярск – Кемчуг – Красноярск-Северный и Красноярск – Зеледеево – Красноярск.

Также для удобства пассажиров по субботам и воскресеньям вечерний электропоезд Кача – Красноярск будет отправляться с начальной станции на 53 минуты позже – в 17:05 вместо 16:12.

С 16 мая по субботам утренняя электричка Зыково – Чернореченская (отправление со станции Зыково – в 07:10, со станции Красноярск – в 08:22) будет следовать без остановок на платформах Колягино, Пугачево, Караульная и Рябинино. Добраться до этих остановочных пунктов можно будет на «дублирующих» электропоездах Красноярск – Зеледеево (отправление со станции Красноярск – в 07:45), Красноярск – Снежница (отправление со станции Красноярск – в 09:26), Базаиха – Кача (отправление со станции Базаиха – в 10:05, со станции Красноярск – в 10:52). Равномерное распределение пассажиропотоков позволяет обеспечить комфорт пассажиров в поездке.

Уточнить расписание можно по бесплатному телефону Центра поддержки клиентов ОАО «РЖД» 8 (800) 775-00-00, на сайте компании «Краспригород» в разделе «Расписание» или воспользовавшись мобильным приложением «РЖД Пассажирам», сообщила служба корпоративных коммуникаций КрасЖД.