На трассе Казань - Ижевск Горьковского железнодорожного пути запустят движение электропоездов новейшего типа.

Современные электропоезда типа ЭП3Д начнут свою работу на Горьковской железной дороге, следуя по маршруту Казань – Ижевск, начиная с 13 мая 2026 года. Праздничный старт будет проведен в формате телемоста.

В событии примут участие руководитель Горьковской железной дороги Сергей Дорофеевский, глава АО ППК «Содружество» Азат Ахметшин, представители власти Республики Татарстан и Удмуртской Республики, а также жители Казани и Ижевска.

Межрегиональные поезда № 6926/6936 Казань – Ижевск и Ижевск – Казань отправятся навстречу друг другу в 16:54 по московскому времени. Поездка между столицами регионов займет примерно 5,5 часов.

2 новых электропоезда модели ЭП3Д прибыли на Горьковскую железную дорогу в 6-вагонной комплектации. Они заменят устаревшие модели электричек на маршруте Казань – Ижевск.

Электропоезда типа ЭП3Д были изготовлены на Демиховском машиностроительном заводе. Вагоны оснащены новыми удобными креслами с розетками для зарядки устройств под ними, вместительными багажными полками, местами для перевозки велосипедов и климатическими системами с функцией очистки воздуха. Подножки имеют дополнительную выдвижную ступеньку для удобства выхода на низкую платформу.

Подвижной состав приспособлен для пассажиров с ограниченными возможностями. В тамбурах первого и последнего вагонов установлены специальные электроподъемники для удобства посадки и высадки людей с ограниченной мобильностью. Вагоны оснащены камерами видеонаблюдения внутри салона и на крыше, что соответствует всем современным требованиям безопасности на транспорте.

2 вагона состава оснащены мультимедийной системой, позволяющей смотреть фильмы во время путешествия. Также пассажиры могут приобрести чайную продукцию.

Начало использования новых электропоездов совпадает с открытием Международного экономического форума «Россия – Исламский мир: КазаньФорум», как сообщили из отдела корпоративных коммуникаций ГЖД.