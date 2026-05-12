С января по апрель 2026 года с платформ Дальневосточной железнодорожной магистрали было отправлено 3,7 млн путешественников.

Согласно оперативной информации, с января по апрель 2026 года с вокзалов Дальневосточной железнодорожной магистрали было отправлено 3,7 млн пассажиров, что на 7,2% больше, по сравнению с тем же периодом 2025 года. Из них в пригородном транспорте - 2,6 млн (+12,1%), в дальних рейсах - 1,2 млн (-2,4%).

За четыре месяца 2026 года пассажиропоток составил 806,3 млн пасс.-км (+0,5% к показателю 2025 года), включая пригородный транспорт - 135 млн пасс.-км (+9,6%), дальние рейсы - 671,3 млн пасс.-км (-1,2%).

В апреле 2026 года с вокзалов Дальневосточной железной дороги было отправлено 1 млн пассажиров, что на 8,2% больше, чем в апреле 2025 года. Из них в пригородном сообщении - 722,6 тыс. (+13%), в дальних рейсах - 307,9 тыс. (-1,4%).

Пассажиропоток в апреле 2026 года составил 218,3 млн пасс.-км, что на 2,8% больше, чем за тот же период предыдущего года. Включая пригородный транспорт - 36,8 млн пасс.-км (+10,1%), дальние рейсы - 181,5 млн пасс.-км (+1,4%), сообщила служба корпоративных коммуникаций ДВЖД.