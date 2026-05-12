Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

С января по апрель 2026 года с платформ Дальневосточной железнодорожной магистрали было отправлено 3,7 млн путешественников.

2026-05-12 10:40
С января по апрель 2026 года с платформ Дальневосточной железнодорожной магистрали было отправлено 3,7 млн путешественников.
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Согласно оперативной информации, с января по апрель 2026 года с вокзалов Дальневосточной железнодорожной магистрали было отправлено 3,7 млн пассажиров, что на 7,2% больше, по сравнению с тем же периодом 2025 года. Из них в пригородном транспорте - 2,6 млн (+12,1%), в дальних рейсах - 1,2 млн (-2,4%).

За четыре месяца 2026 года пассажиропоток составил 806,3 млн пасс.-км (+0,5% к показателю 2025 года), включая пригородный транспорт - 135 млн пасс.-км (+9,6%), дальние рейсы - 671,3 млн пасс.-км (-1,2%).

В апреле 2026 года с вокзалов Дальневосточной железной дороги было отправлено 1 млн пассажиров, что на 8,2% больше, чем в апреле 2025 года. Из них в пригородном сообщении - 722,6 тыс. (+13%), в дальних рейсах - 307,9 тыс. (-1,4%).

Пассажиропоток в апреле 2026 года составил 218,3 млн пасс.-км, что на 2,8% больше, чем за тот же период предыдущего года. Включая пригородный транспорт - 36,8 млн пасс.-км (+10,1%), дальние рейсы - 181,5 млн пасс.-км (+1,4%), сообщила служба корпоративных коммуникаций ДВЖД.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является сайтом РЖД. Сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2026 rusbiletnapoezd.ru