Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Пожарные составы Горьковской железнодорожной магистрали подготовлены к летнему периоду.

2026-05-12 09:45
Пожарные составы Горьковской железнодорожной магистрали подготовлены к летнему периоду.
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Пожарные составы Горьковской железнодорожной линии готовы к пожароопасному периоду весны и лета 2026 года.

Сергей Дорофеевский, руководитель Горьковской железной дороги, подчеркнул, что в рамках магистрали 26 пожарных поездов находятся в постоянной готовности. Каждый из них оснащен двумя цистернами-водохранилищами с запасом воды в 120 тонн и пенообразователем, а также насосной станцией на колесах.

Каждый день на службу выходят 130 человек. В штате каждого поезда - 24 сотрудника, а общая численность персонала достигает примерно 700 человек. Дежурные бригады этих составов уже провели пожарно-тактические тренировки по отработке действий при возгорании на объектах инфраструктуры вместе с железнодорожниками.

Пожарные поезда оснащены модулями ГЛОНАСС для навигации и связи, что позволяет отслеживать местоположение и перемещение каждого из них.

Отметим, что в процессе подготовки к сезону 2026 года было дополнительно размещено 14 цистерн-водохранилищ на наиболее пожароопасных участках, сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является сайтом РЖД. Сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2026 rusbiletnapoezd.ru