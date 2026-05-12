Пожарные составы Горьковской железнодорожной магистрали подготовлены к летнему периоду.

Сергей Дорофеевский, руководитель Горьковской железной дороги, подчеркнул, что в рамках магистрали 26 пожарных поездов находятся в постоянной готовности. Каждый из них оснащен двумя цистернами-водохранилищами с запасом воды в 120 тонн и пенообразователем, а также насосной станцией на колесах.

Каждый день на службу выходят 130 человек. В штате каждого поезда - 24 сотрудника, а общая численность персонала достигает примерно 700 человек. Дежурные бригады этих составов уже провели пожарно-тактические тренировки по отработке действий при возгорании на объектах инфраструктуры вместе с железнодорожниками.

Пожарные поезда оснащены модулями ГЛОНАСС для навигации и связи, что позволяет отслеживать местоположение и перемещение каждого из них.

Отметим, что в процессе подготовки к сезону 2026 года было дополнительно размещено 14 цистерн-водохранилищ на наиболее пожароопасных участках, сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.