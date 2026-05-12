Транспортировка контейнеров по Южно-Уральской железнодорожной магистрали в период с января по апрель 2026 года увеличилась на 32,5%
2026-05-1209:38
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova
С января по апрель 2026 года ЮУЖД перевезла 224,8 тыс. контейнеров ДФЭ (TEU) по всем видам сообщения, что на 32,5% превышает показатель за тот же период 2025 года. Внутренние перевозки составили 24,4 тыс. ДФЭ (+7,4% к уровню 2025 года), экспортные - 30 тыс. ДФЭ (+46,4%), импортные - 52,1 тыс. ДФЭ (+86,8%).
Общее число груженых контейнеров, отправленных по всем видам сообщения, достигло 208,7 тыс. ДФЭ (+33%), в которых было перевезено около 2,6 млн тонн разнообразных грузов (+27,1%). За первые 4 месяца 2026 года наблюдалась положительная динамика:
промышленные товары – 43,6 тыс. ДФЭ (+39,9% к показателю за тот же период 2025 года);
метизы – 35,1 тыс. ДФЭ (+32,6%);
черные металлы –25,7 тыс. ДФЭ (+27,9%);
автомобили и комплектующие – 20,8 тыс. ДФЭ (+74%);
химикаты и сода – 20,3 тыс. ДФЭ (+26,5%);
машины и оборудование – 17,8 тыс. ДФЭ (+12,4%);
сельскохозяйственные машины – 7,8 тыс. ДФЭ (+78%);
зерно – 7,5 тыс. ДФЭ (увеличение – в 2 раза);
сборные грузы – 5,3 тыс. ДФЭ (+17,6%);
бумага – 4 тыс. ДФЭ (+12,4%);
комбикорма – 2,9 тыс. ДФЭ (увеличение – в 67,3 раза);
металлические конструкции – 1,6 тыс. ДФЭ (+2,4%);
продовольственные товары – 1,3 тыс. ДФЭ (+77,8%);
строительные грузы – 1,2 тыс. ДФЭ (+4,4%), отметила служба корпоративных коммуникаций ЮУЖД.
Данный сайт не является сайтом РЖД. Сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».
Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.