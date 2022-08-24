Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Пассажиры Куйбышевской железной дороги могут приобрести абонементные билеты на пригородные поезда в мобильном приложении «ЖД Пассажирам»

2022-08-24 09:43
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Для удобства пассажиров в официальном мобильном приложении «ЖД Пассажирам» доступна новая услуга – оформление абонементных билетов онлайн. Она предоставляется для пассажиров АО «Башкортостанская пригородная компания» – пригородного железнодорожного перевозчика, осуществляющего перевозку пассажиров в Республиках Башкортостан и Мордовия, Оренбургской, Пензенской, Ульяновской и Челябинской областях.

Для покупки абонементного билета в приложении необходимо выбрать желаемый маршрут и дату поездки, далее выбрать из списка нужный абонемент и оплатить с помощью онлайн-систем.

Отметим, что оформление проездных документов через приложение «ЖД Пассажирам» осуществляется без комиссии и дополнительных сборов, сообщила служба корпоративных коммуникаций КбшЖД.

