Транспортировка контейнеров по Забайкальской железнодорожной магистрали в период с января по апрель текущего года увеличилась на 36%

С января по апрель 2026 года на Забайкальской железнодорожной магистрали было перевезено 93,8 тыс. ДФЭ (TEU) пустых и загруженных контейнеров по всем видам транспортных сообщений, что на 36,3% превышает показатели за тот же период 2025 года. В числе этого: импортные перевозки - 57 тыс. ДФЭ (+20,1%), экспортные - 838 ДФЭ (+20,1%), внутренние перевозки - 8,9 тыс. ДФЭ (-13%).

Перевозки загруженных контейнеров по всем видам сообщений с января по апрель увеличились на 41,3% по сравнению с тем же периодом предыдущего года и составили 87,5 тыс. ДФЭ (было перевезено 846 тыс. тонн грузов, +27%), включая: