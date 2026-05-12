Транспортировка контейнеров по Забайкальской железнодорожной магистрали в период с января по апрель текущего года увеличилась на 36%

2026-05-12 09:16
С января по апрель 2026 года на Забайкальской железнодорожной магистрали было перевезено 93,8 тыс. ДФЭ (TEU) пустых и загруженных контейнеров по всем видам транспортных сообщений, что на 36,3% превышает показатели за тот же период 2025 года. В числе этого: импортные перевозки - 57 тыс. ДФЭ (+20,1%), экспортные - 838 ДФЭ (+20,1%), внутренние перевозки - 8,9 тыс. ДФЭ (-13%).

Перевозки загруженных контейнеров по всем видам сообщений с января по апрель увеличились на 41,3% по сравнению с тем же периодом предыдущего года и составили 87,5 тыс. ДФЭ (было перевезено 846 тыс. тонн грузов, +27%), включая:

  • промышленные товары – 20,3 тыс. ДФЭ (+85,6%);
  • метизы – 18,7 тыс. ДФЭ (+39,3%);
  • машины, станки, двигатели – 14,7 тыс. ДФЭ (+16,8%);
  • химические вещества и сода – 10,7 тыс. ДФЭ (+20,2%);
  • автомобили и запчасти – 6,9 тыс. ДФЭ (+85,1%);
  • бумага – 3,9 тыс. ДФЭ (+44,4%), как сообщили в отделе корпоративных коммуникаций ЗабЖД.
