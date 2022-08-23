Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Пассажиры с ограничениями по здоровью могут путешествовать со своими питомцами в «Сапсанах» и «Ласточках»

2022-08-23 17:05
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Холдинг «ЖД» расширяет перечень услуг, предоставляемых пассажирам с ограниченными физическими возможностями. Теперь для них стала доступна перевозка мелких домашних животных на специализированных местах во всех высокоскоростных поездах «Сапсан» и в поездах «Ласточка», курсирующих во внутрироссийском сообщении. Услуга предоставляется бесплатно.

К перевозке принимаются мелкие домашние (комнатные) животные, птицы и собаки (кроме крупных пород) в корзинах, клетках, контейнерах, размер которых по сумме трех измерений не превышает 180 см.

Также напоминаем, что в соответствии с правилами перевозок пассажиров, багажа и грузобагажа железнодорожным транспортом, утвержденными приказом Минтранса России от 19.12.2013 года № 473, перевозка собак-поводырей осуществляется бесплатно в любом вагоне в намордниках и с поводком.

