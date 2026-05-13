С начала мая 2026 года, на железнодорожных путях Юго-Востока запустят летние сезонные составы.

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В мае на ЮВЖД запустят следующие сезонные поезда, связывающие с курортами Южной России:

№ 547/548 Белгород – Сириус (Имеретинский Курорт): отправление из Белгорода запланировано на 29 и 31 мая, затем с 2 июня по 8 октября по четным числам, с 1 по 31 августа по нечетным числам, со 2 по 30 сентября по четным числам. Отправление из Имеретинского Курорта – с 6 июня по 30 июля по четным числам, с 1 по 31 августа по нечетным числам, со 2 сентября по 8 октября по четным числам. Поезд будет делать остановки в Старом Осколе и Валуйках;

№ 513/514 Тамбов – Белгород – Анапа: отправление из Тамбова запланировано со 2 июня по 30 июля по четным числам, с 1 по 31 августа по нечетным числам. Отправление из Анапы – с 3 июня по 31 июля по нечетным числам, со 2 по 30 августа по четным числам. Поезд будет делать остановку в Воронеже;

№ 505/506 Тамбов – Белгород – Новороссийск: отправление из Тамбова запланировано с 1 июня по 31 июля по нечетным числам, со 2 по 30 августа по четным числам. Отправление из Новороссийска – со 2 июня по 30 июля по четным числам, с 1 по 31 августа по нечетным числам. Поезд будет делать остановки в Воронеже и Лисках;

№ 459/460 Тамбов – Адлер: отправление из Тамбова запланировано на 24, 26, 28 мая. С 30 мая по 30 сентября – ежедневно. Отправление из Адлера – 23, 25, 26, 28, 30, 31 мая, с 1 июня по 29 сентября ежедневно. Поезд будет делать остановки в Воронеже и Россоши;

№ 449/450 Воронеж – Адлер: отправление из Воронежа запланировано на 22, 24, 30 мая, отправление из Адлера – 30 сентября, 1 и 2 октября.

Проездные документы можно приобрести в кассах железнодорожного вокзала, на веб-ресурсе ОАО «РЖД», а также через мобильное приложение «РЖД Пассажирам». Дополнительные сведения о расписании дальнего следования поездов доступны по телефону Единого информационно-сервисного центра ОАО «РЖД» 8 (800) 775-00-00 (звонок бесплатный) и на веб-ресурсе ОАО «РЖД», как сообщила служба корпоративных коммуникаций ЮВЖД.