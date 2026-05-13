Во время "Ночи музеев" в Нижнем Новгороде посетители смогут посетить уникальный Царский павильон.

Императорский железнодорожный павильон (Царский павильон), находящийся на площади возле вокзала Нижнего Новгорода, будет доступен для общественного посещения в рамках всероссийского мероприятия «Ночь музеев» 16 мая с 19:00 до 22:00.

Посетителей приветствует работник Горьковской магистрали в императорской форме. Экскурсии будут проводиться под аккомпанемент «живой» музыки, погружая в историческую обстановку. По завершении экскурсии участники события смогут увидеть редкий танк-паровоз серии «Ь» вн № 9773.

Отметим: Царский павильон – архитектурный памятник регионального значения. Здание никогда не перестраивалось и сохранило свой первоначальный вид до настоящего времени. В большинстве помещений выставлены предметы интерьера конца XIX и начала XX веков, а также работы художников из Нижнего Новгорода. Он был открыт летом 1894 года для приема императора Николая II и членов его семьи, прибывших на Всероссийскую промышленно-художественную выставку. Второй раз император посетил павильон в дни празднования 300-летия Дома Романовых – в 1913 году.

Уточним, что посещение Царского павильона возможно группами по предварительной записи, которая будет проводиться 13 и 14 мая c 08:00 до 17:00, а также 15 мая с 08:00 до 12:00.

На экскурсии с 19:00 до 20:30 запись осуществляется по тел.: 8 (831) 248-81-50 (Дарья), с 20:30 до 22:00 – 8 (831) 248-60-10 (Екатерина), сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.