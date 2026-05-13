Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Во время "Ночи музеев" в Нижнем Новгороде посетители смогут посетить уникальный Царский павильон.

2026-05-13 09:02
Во время
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Императорский железнодорожный павильон (Царский павильон), находящийся на площади возле вокзала Нижнего Новгорода, будет доступен для общественного посещения в рамках всероссийского мероприятия «Ночь музеев» 16 мая с 19:00 до 22:00.

Посетителей приветствует работник Горьковской магистрали в императорской форме. Экскурсии будут проводиться под аккомпанемент «живой» музыки, погружая в историческую обстановку. По завершении экскурсии участники события смогут увидеть редкий танк-паровоз серии «Ь» вн № 9773.

Отметим: Царский павильон – архитектурный памятник регионального значения. Здание никогда не перестраивалось и сохранило свой первоначальный вид до настоящего времени. В большинстве помещений выставлены предметы интерьера конца XIX и начала XX веков, а также работы художников из Нижнего Новгорода. Он был открыт летом 1894 года для приема императора Николая II и членов его семьи, прибывших на Всероссийскую промышленно-художественную выставку. Второй раз император посетил павильон в дни празднования 300-летия Дома Романовых – в 1913 году.

Уточним, что посещение Царского павильона возможно группами по предварительной записи, которая будет проводиться 13 и 14 мая c 08:00 до 17:00, а также 15 мая с 08:00 до 12:00.

На экскурсии с 19:00 до 20:30 запись осуществляется по тел.: 8 (831) 248-81-50 (Дарья), с 20:30 до 22:00 – 8 (831) 248-60-10 (Екатерина), сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является сайтом РЖД. Сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2026 rusbiletnapoezd.ru