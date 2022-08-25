Свердловская магистраль со 2 сентября назначает скоростные электропоезда «Ласточка» в Качканар

12:07

Свердловская железная дорога назначает пригородные электропоезда «Ласточка» в Качканар. Со 2 сентября четыре пары скоростных электричек будут курсировать ежедневно и круглогодично: три – на направлении Екатеринбург – Нижний Тагил – Качканар, еще одна соединит Качканар с аэропортом Кольцово (пара – это два поезда, один из которых следует по маршруту в направлении «туда», другой – «обратно»). Перевозчик – АО «Свердловская пригородная компания» (СПК).

Время в пути на маршруте Качканар – Екатеринбург в среднем составит 3 часа 50 минут, от Качканара до Нижнего Тагила – 1 час 50 минут.

На участке Екатеринбург – Нижний Тагил «Ласточки» будут следовать действующим расписанием поездов №№ 7073/7074, 7060/7061, 7063/7064, 7068/7069. От Нижнего Тагила до Качканара поезда будут следовать с остановками на станциях Баранчинская, Гороблагодатская (г. Кушва). Отправление из Нижнего Тагила в 06:02, 10:41, 12:21 и 21:23 (здесь и далее – время местное), обратно из Качканара – в 03:45, 08:49, 13:06, 18:25.

Таким образом, жители Качканара, Кушвы и поселка Баранчинский получат скоростное железнодорожное сообщение с центром Горнозаводского округа, столицей Урала и аэропортом Кольцово. Они смогут путешествовать безопаснее, комфортнее и дешевле, чем на автобусе. Стоимость проезда от Екатеринбурга до Качканара по полному тарифу составит 580 рублей, от аэропорта Кольцово – 670 рублей. Билет от Нижнего Тагила до Качканара по полному тарифу будет стоить 320 рублей.

Оформить проездные документы на «Ласточку» можно в пригородных кассах, терминалах самообслуживания и на сайте АО «СПК», а также с помощью мобильного приложения «ЖД Пассажирам». Действуют все виды льгот, установленные для пригородного железнодорожного транспорта. Продажа билетов начинается за 10 суток, сообщила служба корпоративных коммуникаций СвЖД.