Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Свердловская магистраль со 2 сентября назначает скоростные электропоезда «Ласточка» в Качканар

2022-08-25 12:07
Свердловская магистраль со 2 сентября назначает скоростные электропоезда «Ласточка» в Качканар
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Свердловская железная дорога назначает пригородные электропоезда «Ласточка» в Качканар. Со 2 сентября четыре пары скоростных электричек будут курсировать ежедневно и круглогодично: три – на направлении Екатеринбург – Нижний Тагил – Качканар, еще одна соединит Качканар с аэропортом Кольцово (пара – это два поезда, один из которых следует по маршруту в направлении «туда», другой – «обратно»). Перевозчик – АО «Свердловская пригородная компания» (СПК).

Время в пути на маршруте Качканар – Екатеринбург в среднем составит 3 часа 50 минут, от Качканара до Нижнего Тагила – 1 час 50 минут.

На участке Екатеринбург – Нижний Тагил «Ласточки» будут следовать действующим расписанием поездов №№ 7073/7074, 7060/7061, 7063/7064, 7068/7069. От Нижнего Тагила до Качканара поезда будут следовать с остановками на станциях Баранчинская, Гороблагодатская (г. Кушва). Отправление из Нижнего Тагила в 06:02, 10:41, 12:21 и 21:23 (здесь и далее – время местное), обратно из Качканара – в 03:45, 08:49, 13:06, 18:25.

Таким образом, жители Качканара, Кушвы и поселка Баранчинский получат скоростное железнодорожное сообщение с центром Горнозаводского округа, столицей Урала и аэропортом Кольцово. Они смогут путешествовать безопаснее, комфортнее и дешевле, чем на автобусе. Стоимость проезда от Екатеринбурга до Качканара по полному тарифу составит 580 рублей, от аэропорта Кольцово – 670 рублей. Билет от Нижнего Тагила до Качканара по полному тарифу будет стоить 320 рублей.

Оформить проездные документы на «Ласточку» можно в пригородных кассах, терминалах самообслуживания и на сайте АО «СПК», а также с помощью мобильного приложения «ЖД Пассажирам». Действуют все виды льгот, установленные для пригородного железнодорожного транспорта. Продажа билетов начинается за 10 суток, сообщила служба корпоративных коммуникаций СвЖД.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru