Свердловская главная дорога стала участником мероприятия «Ночь музеев»

15:42

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Традиционно Свердловская железная дорога присоединяется к глобальной майской акции «Ночь музеев», которая проводится в столице Урала с 2007 года. Местом проведения станет Музей истории, науки и техники СвЖД, который находится в здании первого железнодорожного вокзала Екатеринбурга (ул. Вокзальная, д. 14).

В субботу, 16 мая, с 11:00 до 17:00 каждый час начинаются обзорные экскурсии для детей по экспозиции музея. Малыши смогут узнать историю «чугунки», увидеть оборудование и механизмы, а также инструменты и средства связи, которые сегодня используют специалисты основных железнодорожных профессий.

«Ночная» программа стартует в 18:00 и продолжается до полуночи. Посетители могут посетить выставочные залы музея самостоятельно или в составе экскурсионных групп. Предварительная запись не требуется. В программе – самые захватывающие моменты истории железных дорог на Урале: от создания Ефимом и Мироном Черепановыми первого в России паровоза до наших дней.

Интерьерные экспозиции музея помогут окунуться в атмосферу и эстетику прошлых веков: служебный кабинет руководителя железной дороги 1920–1950 годов и выставочный зал с обстановкой жилой квартиры служащего стальных магистралей конца XIX – начала XX века пользуются неизменной популярностью у посетителей.

Еще одна часть экспозиции посвящена символу железнодорожного путешествия – подстаканнику, а также посуде и предметам сервировки фирменных поездов СвЖД начала 2000 годов («Урал», «Кама», «Демидовский экспресс», «Малахит», «Ямал» и др.).

В музее на один день будет представлена экспозиция работ уральского художника Алексея Трошкова. Его уникальные картины наполнены романтикой железных дорог, классическими и промышленными пейзажами, бытовыми эпизодами в стиле соцреализма и выразительными портретами. Художник использовал масло, акварель, пастель, а также графику и даже аэрографию для создания своих работ.

Кроме того, посетителям музея будет представлена обновленная экспозиция "Дама с собачкой", воссоздающая сюжет стихотворения "Багаж" Самуила Маршака. В этом году экспонаты, которым уже более 20 лет, прошли реставрацию: специалисты музея укрепили манекен, а костюм восстановили в ателье. В экспозицию добавлены новые предметы, и теперь она полностью отражает известные строки: "Дама сдавала в багаж диван, чемодан, саквояж, картину, корзину, картонку и маленькую собачонку", - сообщила служба корпоративных коммуникаций СвЖД.