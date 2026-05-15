В мае маршрут утреннего электропоезда Красноярск-Северный – Кача будет изменен на 4 дня.

С 19 по 29 мая, во вторник и пятницу, утренний пригородный поезд, следующий из Красноярска-Северного в Качу, будет двигаться по укороченному маршруту до станции Снежница. Отправление с Красноярска-Северного запланировано на 08:43, а прибытие в Снежницу ожидается в 09:41. В обратном направлении поезд будет двигаться по маршруту Снежница – Красноярск: отправление с Снежницы в 11:32, прибытие в Красноярск в 12:27.

Такие изменения произошли из-за ремонтных работ на участке между Кемчугом и Зеледеево.

Красноярская железная дорога и компания «Краспригород» признаются виновными в возможных неудобствах и просят пассажиров проверять расписание перед каждой поездкой. Это можно сделать, позвонив на бесплатный номер Центра поддержки клиентов ОАО «РЖД» 8 (800) 775-00-00, на сайте компании «Краспригород» в разделе «Расписание» или используя мобильное приложение «РЖД Пассажирам», как сообщила служба корпоративных коммуникаций КрасЖД.