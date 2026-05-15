Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

В мае маршрут утреннего электропоезда Красноярск-Северный – Кача будет изменен на 4 дня.

2026-05-15 12:50
В мае маршрут утреннего электропоезда Красноярск-Северный – Кача будет изменен на 4 дня.
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

С 19 по 29 мая, во вторник и пятницу, утренний пригородный поезд, следующий из Красноярска-Северного в Качу, будет двигаться по укороченному маршруту до станции Снежница. Отправление с Красноярска-Северного запланировано на 08:43, а прибытие в Снежницу ожидается в 09:41. В обратном направлении поезд будет двигаться по маршруту Снежница – Красноярск: отправление с Снежницы в 11:32, прибытие в Красноярск в 12:27.

Такие изменения произошли из-за ремонтных работ на участке между Кемчугом и Зеледеево.

Красноярская железная дорога и компания «Краспригород» признаются виновными в возможных неудобствах и просят пассажиров проверять расписание перед каждой поездкой. Это можно сделать, позвонив на бесплатный номер Центра поддержки клиентов ОАО «РЖД» 8 (800) 775-00-00, на сайте компании «Краспригород» в разделе «Расписание» или используя мобильное приложение «РЖД Пассажирам», как сообщила служба корпоративных коммуникаций КрасЖД.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является сайтом РЖД. Сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2026 rusbiletnapoezd.ru