Участники международного фестиваля «Спасская башня» выступят на вокзалах Москвы

2022-08-25 11:34
28 августа на трех столичных вокзалах состоится выступление участников военно-музыкального фестиваля «Спасская башня».

На Белорусском вокзале свою программу представит образцово-показательный оркестр вооруженных сил Республики Беларусь. Его репертуар насчитывает более 500 произведений ведущих классических и современных композиторов.

На Казанском вокзале выступит оркестр Главного штаба Вооруженных сил Республики Армения. За 30-летнюю историю коллектив принял участие более чем в двух тысячах мероприятий, среди которых церемонии государственного значения.

На Павелецком вокзале состоится выступление индийского музыкального коллектива «Пангхат». Его участники исполнят народные песни и танцы, которые славятся динамичным стилем исполнения, яркими красками костюмов и энергетикой музыкального сопровождения.

Мероприятия начнутся на вокзалах в 12:00. Средняя продолжительность программ – 40 минут.

