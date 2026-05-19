В бизнес-зонах на железнодорожных станциях теперь осуществляется доступ посетителей по биометрическим данным.

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

На вокзалах по всей России была введена система биометрического доступа в бизнес-залы.

Этот новый сервис усовершенствовал уже существующую систему регистрации и направлен на улучшение условий для пассажиров, а также на уменьшение времени, необходимого для входа в бизнес-залы.

С помощью биометрической системы посетители могут получить доступ в бизнес-зал без необходимости предъявлять QR-код. Для этого пассажиру нужно выбрать проход по биометрии на терминале и посмотреть в камеру устройства, после чего система автоматически подтвердит право доступа в бизнес-зал.

Чтобы воспользоваться сервисом, необходимо заранее зарегистрировать биометрические данные через мобильное приложение «Госуслуги Биометрия» или в отделении банка, а затем активировать биометрию в личном кабинете программы лояльности Mir Pass на сайте https://mirpass.vamprivet.ru/.

В данный момент сервис доступен в бизнес-залах Казанского вокзала Москвы и вокзала Нижний Новгород. В июне 2026 года планируется подключение биометрического доступа также в бизнес-залах вокзалов Екатеринбург, Казань, Иваново, Павелецкого вокзала Москвы и Московского вокзала Санкт-Петербурга.

Применение биометрических технологий на вокзалах направлено на развитие современных цифровых сервисов и улучшение качества обслуживания пассажиров железнодорожного транспорта.