В бизнес-зонах на железнодорожных станциях теперь осуществляется доступ посетителей по биометрическим данным.

2026-05-19 18:45
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

На вокзалах по всей России была введена система биометрического доступа в бизнес-залы.

Этот новый сервис усовершенствовал уже существующую систему регистрации и направлен на улучшение условий для пассажиров, а также на уменьшение времени, необходимого для входа в бизнес-залы.

С помощью биометрической системы посетители могут получить доступ в бизнес-зал без необходимости предъявлять QR-код. Для этого пассажиру нужно выбрать проход по биометрии на терминале и посмотреть в камеру устройства, после чего система автоматически подтвердит право доступа в бизнес-зал.

Чтобы воспользоваться сервисом, необходимо заранее зарегистрировать биометрические данные через мобильное приложение «Госуслуги Биометрия» или в отделении банка, а затем активировать биометрию в личном кабинете программы лояльности Mir Pass на сайте https://mirpass.vamprivet.ru/.

В данный момент сервис доступен в бизнес-залах Казанского вокзала Москвы и вокзала Нижний Новгород. В июне 2026 года планируется подключение биометрического доступа также в бизнес-залах вокзалов Екатеринбург, Казань, Иваново, Павелецкого вокзала Москвы и Московского вокзала Санкт-Петербурга.

Применение биометрических технологий на вокзалах направлено на развитие современных цифровых сервисов и улучшение качества обслуживания пассажиров железнодорожного транспорта.

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является сайтом РЖД. Сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

