В течение первых 4 месяцев 2026 года с станций Юго-Восточной железнодорожной магистрали было отправлено свыше 860 домашних питомцев без присутствия их хозяев.

2026-05-19 17:24
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В период с января по апрель 2026 года на Юго-Восточной железной дороге в поездах дальнего следования 861 домашний питомец отправился в путешествие без присутствия хозяев.

Станции Воронеж-1 (312), Липецк (189), Белгород (127) и Тамбов (68) стали лидерами по количеству отправленных животных.

Наиболее часто в указанный период пассажирами становились кошки и собаки. Также, были перевезены птицы, шиншилла и белка.

Отметим, что к перевозке без присутствия хозяев допускаются домашние (комнатные) животные из категорий, разрешенных для проезда в поездах дальнего следования. Документы для перевозки оформляются онлайн и в специализированных багажных кассах ЮВЖД на станциях Воронеж-1, Поворино, Лиски, Россошь, Борисоглебск (Воронежская область), Балашов-Пассажирский (Саратовская область), Белгород, Старый Оскол (Белгородская область), Липецк (Липецкая область), Тамбов-1 и Мичуринск-Уральский (Тамбовская область). Вместе с животным можно отправить сопроводительные документы (ветеринарный паспорт, метрику, родословную и т. п.), поилку, кормушку и корм, игрушку, абсорбент для поддержания надлежащего санитарно-гигиенического состояния в клетке.

Более детальную информацию можно найти на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Услуги и сервисы»/«Перевозка домашних животных без сопровождения», сообщила служба корпоративных коммуникаций ЮВЖД.

