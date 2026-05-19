В "Сапсанах" и "Ласточках" будет установлен спутниковый интернет.

14:41

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Публичное акционерное общество «РЖД» в сотрудничестве с Российской аэрокосмической компанией БЮРО 1440 (часть ИКС Холдинг) приступили к реализации обширного плана по внедрению спутниковой связи на быстрых электропоездах «Сапсан» и «Ласточка». Дорожную карту проекта утвердили в ходе конференции «Цифровая индустрия промышленной России (ЦИПР) – 2026».

Под документом расписались заместитель главы ПАО «РЖД» Евгений Чаркин и руководитель ООО «ИКС Холдинг» и БЮРО 1440 Алексей Шелобков.

План включает в себя поэтапное оснащение быстрых поездов ПАО «РЖД» спутниковой связью нового поколения. В общей сложности планируется укомплектовать специальным оборудованием 135 поездов. Среди них – высокоскоростные поезда «Сапсан» на маршруте Москва – Санкт-Петербург, а также быстрые поезда «Ласточка» на маршрутах Москва – Нижний Новгород, Москва – Иваново, Москва – Минск, Санкт-Петербург – Валдай, Санкт-Петербург – Сортавала, Санкт-Петербург – Псков и другие.

Специализированные абонентские терминалы обеспечат доступ к широкополосному интернету в любом месте маршрута. Для осуществления проекта на железнодорожном транспорте силами БЮРО 1440 в соответствии с отраслевыми ГОСТами был разработан специализированный абонентский терминал, который предусматривает установку на все типы подвижного состава.

Тестовые испытания широкополосной передачи данных на «Сапсанах» и «Ласточках» стартуют уже в этом году и продолжатся до конца 2027 года.

«Использование спутникового интернета позволяет обеспечивать связь на больших территориях, где покрытие мобильных сетей минимально. Это гарантирует стабильное подключение в течение всего пути. Кроме предоставления надежного интернета для пассажиров, качественная связь также важна для функционирования систем управления движением и контроля технического состояния транспортных средств на больших скоростях. В процессе решения этой задачи мы активно сотрудничаем с несколькими телеком-операторами, а начиная с 2024 года – с БЮРО 1440. Развитие взаимодействия с космической отраслью поможет нам осуществить наши планы по обеспечению связи транспортных средств в ближайшие годы», – подчеркнул Евгений Чаркин.

«Мы переходим к этапу адаптации сервиса под специфические сценарии, включая поэтапное внедрение спутниковой связи нового поколения на железнодорожном транспорте. Вместе с РЖД мы уже провели тестирование наших абонентских терминалов на специальном вагоне-лаборатории – проверили работу при различных скоростях, вибрациях и климатических условиях. До конца года мы начнем тестирование широкополосной передачи данных прямо на «Сапсанах» и «Ласточках». Совместная работа с партнерами позволяет нам профессионально интегрировать широкополосную спутниковую связь в конструкцию и цифровую архитектуру вагонов, благодаря чему пассажиры смогут подключаться к быстрому интернету с низкой задержкой на основных маршрутах скоростных поездов», – отметил Алексей Шелобков.