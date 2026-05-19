РЖД, РЕД СОФТ и Российский университет транспорта достигли соглашения о взаимодействии в области обучения ИТ-экспертов.

2026-05-19 14:06
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

На собрании «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР‑2026) в Нижнем Новгороде ОАО «РЖД», РЕД СОФТ и Российский университет транспорта (РУТ) заключили трехсторонний договор о взаимодействии.

Сотрудничество направлено на разработку совместных учебных программ, улучшение практической подготовки ИТ‑специалистов, обмен знаниями в сфере российских ИТ‑решений и применение отечественных технологий в обучении.

Стороны планируют организацию совместных научно‑практических и профессиональных событий, запуск учебных и исследовательских проектов на базе РУТ и расширение использования российских ИТ‑решений в обучении.

Будущие профессионалы получат опыт работы с российскими инфраструктурными ИТ‑решениями, возможность решать реальные задачи транспортной отрасли, а также доступ к актуальным проектам цифровой трансформации РЖД.

«Объем и скорость проектов импортозамещения ставят ясную цель: специалисты должны глубоко понимать особенности работы отечественной геораспределенной ИТ‑инфраструктуры в нагруженных сценариях. В рамках трехстороннего сотрудничества с Российским университетом транспорта и компанией РЕД СОФТ мы создадим систему подготовки кадров нового поколения. Это позволит быстро включать их в проекты цифровой трансформации РЖД и поддерживать устойчивое развитие компании», – сообщил директор Главного вычислительного центра — филиала ОАО «РЖД» Виктор Аристов.

