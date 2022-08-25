Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

С 1 сентября школьникам и студентам предоставят скидки на проезд в пригородных поездах Алтая

2022-08-25 10:58
В соответствии с постановлением правительства Алтайского края, студентам очной формы обучения учреждений высшего, среднего и начального профессионального образования, а также школьникам предоставляется право льготного проезда со скидкой 50% в пригородных поездах в период с 1 сентября 2022 года по 15 июня 2023 года.

Скидка распространяется как на разовые, так и на абонементные билеты видов «ежедневно» и «выходного дня».

В период действия льгот маршрутной сетью АО «Алтай-Пригород» пользуются ежедневно более 2,5 тыс. студентов и школьников. С начала текущего года в пригородных поездах поездку совершили более 400 тыс. студентов и школьников.

Воспользоваться правом льготного проезда можно при предъявлении справки из общеобразовательного учебного заведения, студенческого билета или билета учащегося очной формы обучения с отметкой о продлении на новый учебный год (на скорые пригородные поезда дополнительно требуется свидетельство о рождении или паспорт). Абонементные билеты оформляются на пластиковых картах при предъявлении указанных документов.

Также для школьников и студентов, совершающих поездки в пригородных поездах без указания мест (кроме билетов на скорые пригородные поезда «Калина красная», «Восток», «Просторы Алтая»), доступно оформление билетов с помощью мобильных приложений «Алтай-Пригород» и «ЖД Пассажирам».

Более подробную информацию можно получить по телефону +7 (3852) 29-21-68 или на официальном сайте компании, сообщила служба корпоративных коммуникаций ЗСЖД.

