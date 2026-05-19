Корпорация «РЖД» расширяет возможности приобретения билетов на рейсы в направлении Казахстана.

13:13

С первого июня возможно будет приобрести проездные билеты на некоторые поезда, следующие до Республики Казахстан, за 90 дней до отправления.

В начале этот вариант будет доступен для двух поездов, которые формируются АО «НК «Казахстан темир жолы»:

№ 145/146 Нурлы Жол – Омск;

№ 325/326 Атырау – Астрахань.

Данная услуга также будет предоставлена пассажирам беспересадочных вагонов, формируемых АО «ФПК» (дочерняя компания ОАО «РЖД»), следующих по маршруту Новосибирск – Риддер, отправляющихся из Новосибирска в составе поезда № 301 и из Риддера – в составе поезда № 308.

Билеты на поезда, следующие до Казахстана, за 90 дней до отправления можно будет приобрести на сайте ОАО «РЖД», через веб-приложение и мобильное приложение «РЖД Пассажирам», а также в кассах.