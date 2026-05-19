В апреле 2026 года количество груза, загруженного в полувагоны АО «ФГК» для экспорта, возросло на 29%, превысив 1,5 млн тонн.

11:17

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В апреле 2026 года количество груза, загруженного в полувагоны АО «ФГК» для экспорта, возросло на 29% по сравнению с апрелем 2025 года и достигло более 1,5 млн тонн, или 21,2 тыс. отправок вагонов.

Глава АО «ФГК» Дмитрий Мурев указал, что наибольшую часть общего экспортного объема груза, загруженного в полувагоны АО «ФГК», составляет каменный уголь – 83%.

«Мы видим увеличение отправок каменного угля из Горловского угольного бассейна Новосибирской области и Бейского угольного кластера в Хакасии, что связано с увеличением добычи. Уголь направляется в порты Дальнего Востока и Азово-Черноморского бассейна. В апреле также увеличился объем перевозок строительных грузов, включая гипс в биг-бэгах из Московского транспортного узла, из-за роста спроса со стороны потребителей из Белоруссии. Кроме того, в связи с расширением программ нефтяных компаний по увеличению экспорта продукции, увеличился объем загрузки нефтяного кокса из Западной Сибири в Китайскую Народную Республику», – подчеркнул руководитель АО «ФГК».

Увеличение объема загрузки каменного угля к апрелю 2025 года составило 67%, объем загрузки достиг 1,3 млн тонн, или 17,5 тыс. отправок вагонов. Загрузка строительных грузов увеличилась в 6,3 раза, до 28 тыс. тонн, нефтяного кокса – в 6,5 раза, до 15,5 тыс. тонн.

В апреле 2026 года экспортный объем перевозок в полувагонах АО «ФГК» распределился следующим образом: руда – 10%, металлы – 3%, строительные грузы – 2%.