Экспозиция, посвященная истории и прогрессу Горьковской железной дороги, привлекла более 2 тыс. посетителей во время "Ночи музеев".

Во время ежегодного всенародного события «Ночь музеев», прошедшего 16 мая 2026 года, Музей истории и прогресса Горьковской железной дороги принял более 2 тыс. посетителей. Таким образом, жители Нижнего Новгорода, Кирова, Казани, Ижевска и Буинска имели возможность узнать больше об истории железнодорожного транспорта, увидеть исторические снимки с воспоминаниями работников железной дороги, посмотреть военные кинофильмы, а также видеоматериалы о безопасности на объектах железнодорожного транспорта.

В Нижнем Новгороде основную музейную экспозицию «История прогресса Горьковской железной дороги», расположенную в Инженерном центре ГЖД (ул. Гороховецкая, д. 12), а также открытую площадку «Паровозы России» в микрорайоне Сортировочный посетили более 1,2 тыс. человек.

Отметим, что перед всенародным событием в Музее истории и прогресса Горьковской железной дороги было открыто постоянное выставочное пространство, посвященное истории узкоколейной железной дороги, которая играла ключевую роль в прогрессе Нижегородской области. Среди уникальных экспонатов представлены оригинальные артефакты: рельсы различных форматов, старинные костыли, фонари, таблички с вагонов, старые карты, инструменты путейцев, литература и др.

Ижевский отделение музея в рамках события принял 250 человек. Для гостей была организована и проведена экскурсия, посвященная особенностям прогресса железной дороги в Удмуртской Республике.

В Кировском отделении музея была устроена экспозиция-инсталляция «Исторический багаж», где посетители имели возможность увидеть антикварные саквояжи, чемоданы и сумки, которые использовались для путешествий на железнодорожном транспорте в прошлом столетии. Все желающие приняли участие в постоянной экспозиции музея, включая посещение кабины главного экспоната – памятника-паровоза Эр, а также мастер-класса по созданию гипсовых моделей паровозов и уникального браслета-послания с использованием азбуки Морзе и сургучной печати.

С начала 2026 года Музей истории и развития Горьковской железной дороги посетило более 9,5 тыс. человек. Для них было проведено более 360 тематических и образовательных экскурсий.

