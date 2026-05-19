На станциях Свердловской железнодорожной сети предоставляется возможность продлить аренду автоматизированной камеры хранения через интернет.

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Компания «РЖД» внедрила на главных железнодорожных станциях страны новый цифровой сервис – онлайн-продление аренды ячейки автоматической камеры хранения. Это решение призвано улучшить условия для пассажиров и способствовать развитию бесконтактных услуг на станционной инфраструктуре.

Услуга уже доступна на 345 станциях, где функционируют около 20 тыс. ячеек автоматических камер. На Свердловской железной дороге это станции Екатеринбург, Нижний Тагил, Каменск-Уральский, Первоуральск, Камышлов, Серов, Пермь-2, Тюмень, Тобольск, Сургут, Пыть-Ях, Нижневартовск, Когалым, Ноябрьск-1, Ноябрьск-2 и Коротчаево.

Для использования сервиса необходимо при первой оплате ячейки отсканировать QR-код, указать номер мобильного телефона, после чего на него придет сообщение со ссылкой. Перейдя по ссылке, пользователь может в любой момент продлить срок аренды выбранной ячейки.

Пассажирам предлагаются разные типы ячеек для размещения багажа – стандартные, средние и большие, что позволяет выбрать наиболее подходящий вариант в зависимости от объема вещей. Гибкая система тарифов предполагает возможность аренды на 1, 3, 6, 8, 12 или 24 часа. Онлайн-продление делает использование услуги еще более комфортным, позволяя быстро изменять срок хранения багажа.

На Свердловской железной дороге в период с января по апрель 2026 года пассажиры арендовали ячейки автоматических камер хранения 51,8 тыс. раз, чаще всего – на станциях Екатеринбург (24,9 тыс. раз), Тюмень (12,3 тыс.) и Пермь-2 (4,1 тыс.). Наибольшим спросом пользовались ячейки высотой 60 см, в которые помещается один стандартный чемодан или рюкзак. Самый популярный срок аренды – 3 часа, сообщила служба корпоративных коммуникаций СвЖД.