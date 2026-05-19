Изменения в расписании пригородных поездов по Неманскому маршруту Калининградской железнодорожной сети ожидаются 2, 16 и 23 июня.

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

2, 16 и 23 июня 2026 года из-за проведения ремонтных работ на путях будет изменено расписание движения пригородных поездов, следующих по маршруту Калининград – Неман.

В частности, рельсовые автобусы, которые обычно отправляются со станции Неман-Новый в 05:58, будут отправляться только от станции Советск. Время отправления – 06:31, далее – согласно расписанию.

Пригородный поезд, который обычно отправляется из Калининграда в 18:21, в указанные дни будет ехать только до станции Советск, согласно расписанию.

Все актуальные данные о расписании движения пригородных поездов можно найти на сайте АО «КППК», а также в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», сообщила служба корпоративных коммуникаций КЖД.