С 18 мая 2026 года произойдут изменения в графике некоторых пригородных поездов, следующих по Ярославскому направлению Московской железной дороги.

2026-05-18 17:35
С 18 мая по 14 июня 2026 года изменится график движения некоторых пригородных поездов Ярославского направления МЖД. Причина - ремонтные работы на участке Угловка – Алёшинка Октябрьской железной дороги, которая соединяется с главной столичной линией на станции Александров и обеспечивает движение пассажирских поездов в Москву и обратно.

Пассажирам следует учесть, что в график движения пригородных поездов внесены изменения: время отправления и прибытия некоторых поездов, а также количество остановок на маршруте, могут быть изменены. Некоторые электрички, курсирующие между Москвой, Софрино, Монино, Сергиевым Посадом и Пушкино, временно исключены из расписания. Для поддержания транспортной доступности назначены дополнительные поезда на маршрутах Монино – Москва, Сергиев-Посад – Москва и обратно.

Московская железная дорога призывает пассажиров с пониманием отнестись к проводимым работам и заранее ознакомиться с изменениями в графике движения пригородных поездов. Информацию можно получить на вокзалах и остановочных пунктах, на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам» и в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», как сообщила служба корпоративных коммуникаций МЖД.

