Павильон царей Горьковской железной дороги во время "Ночи музеев" привлек более 1 тыс. посетителей.

2026-05-18 17:26
Более 1 тыс. людей посетили уникальный Императорский железнодорожный павильон (Царский павильон) Горьковской железной дороги в рамках ежегодного всенародного события «Ночь музеев» 16 мая 2026 года.

За 3 часа работы, работники железной дороги провели 25 экскурсий, в которых участвовали более 1 тыс. людей.

В рамках программы гостей приветствовал сотрудник магистрали в императорской форме, а экскурсии проходили под звуки «живой» музыки с погружением в историческую атмосферу. По завершении экскурсии участники события могли увидеть редкий танк-паровоз серии «Ь», сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.

